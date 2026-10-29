¡Se echó de cabeza! Alfonso Durazo niega existencia del “Clan Taddei” pero revela cómo impulsó sus cargos

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, salió en defensa de la familia de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, asegurando que la existencia del llamado "Clan Taddei" no es más que un mito fabricado por la oposición. Sin embargo, durante su propia argumentación para desestimar el nepotismo, el mandatario estatal terminó detallando una serie de gestiones e intervenciones personales que confirmaron cómo influyó directamente para impulsar las carreras políticas y otorgar altos cargos públicos a diversos integrantes de esa dinastía en Sonora y en la federación.

Durazo relató que tras el triunfo presidencial de 2018, Andrés Manuel López Obrador pretendía nombrar a su propio cuñado, Florentino Valencia, como superdelegado del Bienestar en Sonora. El gobernador admitió que se opuso a dicha designación para evitar que el movimiento iniciara con un escándalo de nepotismo local, proponiendo en su lugar a Jorge Luis Taddei Bringas, el primo de Guadalupe Taddei, quien finalmente se quedó con el puesto.

A partir de ese momento, la influencia familiar se extendió: el mandatario reconoció haber invitado personalmente a Ivana Celeste Taddei Arriola, hija de Jorge, a buscar una candidatura de Morena para convertirla en diputada local, además de recomendar a Pablo Daniel Taddei, otro hijo de Jorge, para asumir la dirección general de la empresa estatal LitioMX.

🗳️📌 DURAZO NIEGA QUE EXISTA EL CLAN TADDEI Y TERMINA REVELANDO CÓMO IMPULSÓ A VARIOS DE SUS INTEGRANTES



¿Explicación no pedida...?



El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, salió a defender a la familia de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y aseguró que el llamado "clan… pic.twitter.com/MGtFI9dkz4 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 29, 2026

Delitos, favores y la sombra del respaldo guinda sobre Guadalupe Taddei

La red de cobijo oficialista a la familia Taddei no concluye en las carteras estatales o en los proyectos energéticos del sexenio pasado. Las propias estructuras del gobierno sonorense albergan esta relación: Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la propia Guadalupe Taddei, se desempeña como secretario particular del mismísimo Alfonso Durazo desde agosto de 2025. Aunque el gobernador insistió en que cada uno de estos espacios han sido "muy merecidos" por las trayectorias académicas y el bagaje en la izquierda histórica de sus integrantes, sus confesiones dejaron al descubierto el intenso amparamiento político del que ha gozado la familia de Taddei.

El mantra del “desmarque": Morena niega a Guadalupe Taddei tras su caída, pero la red familiar la liga al régimen

Estas revelaciones avivan las sospechas sobre las facilidades y el empuje institucional que permitieron a Guadalupe Taddei escalar en los órganos electorales hasta encabezar el Consejo General del INE. Mientras el oficialismo insiste en que las designaciones respondieron a perfiles independientes, el detallado recuento ofrecido por Durazo confirma que la cúpula de Morena intervino sistemáticamente para colocar a los miembros del "Clan Taddei" en las posiciones más codiciadas de la administración pública.

