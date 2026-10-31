¡Te dejará helado! El clima se verá afectado por el frente frío 4 en gran parte de México

¿Tienes planes para pedir "calaverita" o vas a ir a un Halloween? Antes de preparar tu disfraz, toma en cuenta que las condiciones del clima se verán marcadas por el frente frío 4, dejando lluvias en gran parte del país, por lo que te conviene revisar el pronóstico y tomar medidas para que no te tome por sorpresa.

¿En qué lugares va a llover el sábado 31 de octubre?

un canal de baja presión sobre el noroeste del país en interacción con la corriente en chorro subtropical y con la humedad generada por un río atmosférico, propiciarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noroeste del país:



Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California (norte y centro) y Sonora (noroeste).

: Baja California (norte y centro) y Sonora (noroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos.

Estados afectados por el frente frío 4 en México

El frente frío número 4 se aproximará al noroeste de México durante la noche y madrugada del domingo, lo que favorecerá el incremento de la probabilidad de lluvias en esa región del país.



Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado : zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Baja California; y de componente norte en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

: Baja California; y en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Este es el pronóstico en la CDMX y Edomex en Halloween y Día de Muertos

El sábado 31 de octubre, se espera una mañana muy fría con una mínima de 11 a 13 grados; por la tarde, una mínima de 25 a 27 grados. Finalmente, Halloween terminará con una noche fría; se espera una mínima de 15 grados.

Para el Día de Muertos se espera una mañana fría de 11 a 13 grados, para la tarde de 26 a 27 grados y para la hora de la "calaverita" se espera una noche fría con una mínima de 15 a 17 grados.

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El clima para Halloween se espera que sea una mañana muy helada con una mínima de 6 a 8 grados; por la tarde subirá el termómetro hasta los 24 grados y para la noche volverá a bajar hasta los 12 grados.

Mientras que el domingo 1 de noviembre se espera una mañana helada con una mínima de 6 grados, por la tarde una máxima de 23 y por la noche una mínima de 12.

