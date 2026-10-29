¡Clima de miedo! Este es el pronóstico en la CDMX y Edomex en Halloween y Día de Muertos

¿Ya tienes listo tu disfraz para salir a pedir "calaverita" este Halloween y Día de Muertos? Antes de salir de casa, toma en cuenta el clima, pues las condiciones meteorológicas podrían influir en tus planes para la noche del 31 de octubre en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex).

Te contamos qué se espera para la Ciudad de México y el Estado de México y si necesitarás llevar paraguas o una chamarra extra para que no tengas frío.

¿Lloverá el 31 de octubre y 1 de noviembre en la CDMX?

Si tienes duda de si va a llover durante la temporada de Día de Muertos, pues toma nota, porque aquí te decimos cuál será el clima desde el viernes 30 hasta el domingo 31 de octubre el Día de Halloween.



Viernes 30 de octubre: Por la mañana se espera una temperatura mínima de 12 y la máxima de 14; para la tarde del viernes se estima una mínima de 25 y una máxima de 27 grados y para la noche se espera un ambiente nublado con una mínima de 16 a 18 grados.

Sábado 31 de octubre: Se espera una mañana muy fría con una mínima de 11 a 13 grados; por la tarde, una mínima de 25 a 27 grados. Finalmente, Halloween terminará con una noche fría; se espera una mínima de 15 grados.

Para el Día de Muertos se espera una mañana fría de 11 a 13 grados, para la tarde de 26 a 27 grados y para la hora de la "calaverita" se espera una noche fría con una mínima de 15 a 17 grados.

Te compartimos el #PronósticoDelTiempo para este día y los siguientes tres para la #CDMX y Toluca, #EdoMéx https://t.co/8DrLBVMP2p — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 29, 2026

Clima en Edomex para Halloween y Día de Muertos

El clima tendrá una variación en el tiempo; antes de salir a pedir dulces con los pequeños o de ir de fiesta, te recomendamos consultar el pronóstico del clima:



El viernes 30 de octubre se espera una mañana muy fría con una mínima de 7 a 9 grados; para la tarde la temperatura subirá hasta los 23 grados y para la noche la temperatura volverá a bajar, pero a 13 grados.

El clima para Halloween: Se espera una mañana muy helada con una mínima de 6 a 8 grados; por la tarde subirá el termómetro hasta los 24 grados y para la noche volverá a bajar hasta los 12 grados.

Mientras que el domingo 1 de noviembre se espera una mañana helada con una mínima de 6 grados, por la tarde una máxima de 23 y por la noche una mínima de 12.

No olvides cargar tu chamarra y un gorro; de esta manera podrás disfrutar de tu Halloween o de pedir "calaverita" y recorrer las calles sin que el frío te tome por sorpresa.