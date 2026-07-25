Dos académicos chinos ganan por primera vez la Medalla Fields, el equivalente al Premio Nobel de las matemáticas

En un día que quedará en la historia de la ciencia global, la Unión Matemática Internacional galardonó este jueves a Wang Hong y Deng Yu con la Medalla Fields, la distinción más prestigiosa dentro del ámbito matemático que se entrega cada cuatro años a investigadores menores de 40 años.

El anuncio, realizado durante el Congreso Internacional de Matemáticos en Filadelfia, convirtió a ambos académicos en los primeros ciudadanos con nacionalidad china en obtener este reconocimiento. En sitios de China como Weibo y en los principales medios estatales, se celebró la noticia como el fin de los prejuicios occidentales sobre el alcance de su ciencia básica.

🏅 China is also celebrating a historic scientific achievement. Wang Hong and Deng Yu have become the first two Chinese nationals to win the Fields Medal in the same year. Their success is being hailed as evidence of China’s growing scientific strength, while also renewing debate… pic.twitter.com/qygYkFner6 — China Update (@tonychinaupdate) July 25, 2026

Un gran avance de las mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

Los dos científicos galardonados destacan por que lograron resolver complejos dilemas teóricos que llevaban décadas sin una respuesta:

Wang Hong: A sus 35 años, la profesora de la Universidad de Nueva York y del Institut des Hautes Études Scientifiques de Francia hizo historia como la tercera mujer en ganar la Medalla Fields en 90 años. Fue premiada por resolver un problema histórico en análisis armónico y teoría geométrica de la medida. Su logro fue celebrado tanto en Pekín como en París , donde el presidente Emmanuel Macron la felicitó personalmente.

A sus 35 años, la profesora de la y del de hizo historia como la tercera mujer en ganar la en 90 años. Fue premiada por resolver un problema histórico en análisis armónico y teoría geométrica de la medida. Su logro fue celebrado tanto en como en , donde el presidente la felicitó personalmente. Deng Yu: De 37 años y académico en la Universidad de Chicago, fue reconocido por sus avances revolucionarios en ecuaciones diferenciales parciales.

"Momentos como este nunca pertenecen a una sola persona. Son la culminación de años de encuentros casuales y preguntas inesperadas que te guían en la dirección correcta", expresó Wang Hong tras recibir el galardón.

¿Fuga de cerebros desde China?

Ambos científicos iniciaron su formación académica en la prestigiosa Universidad de Pekín antes de migrar al extranjero para completar sus doctorados en instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Princeton.

Pese a que figuras clave como el matemático Shing-Tung Yau —actual profesor en la Universidad Tsinghua de Pekín— expresaron públicamente su deseo de que ambos regresen a enseñar a su país natal, el hito demuestra el peso creciente de los investigadores asiáticos en las fronteras del conocimiento teórico mundial.

Por su parte, Deng Yu atribuyó el éxito reciente de sus compatriotas a un proceso gradual: "Es el resultado de una acumulación de conocimiento y experiencia. Los matemáticos chinos han realizado un trabajo extraordinario en los últimos años, por lo que era de esperarse que este reconocimiento llegara".