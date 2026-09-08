Calidad del aire y cáncer: Revelan archivos secretos de la alcaldía de Nueva York sobre atentados del 11 de septiembre; esto es lo que dicen

El gobierno de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, hizo públicas más de 170 mil páginas de documentos sobre la respuesta gubernamental local a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, en el marco del vigésimo quinto (25°) aniversario de dichos sucesos.

¿Qué revelan los nuevos documentos sobre el 11 de septiembre en Nueva York?

Las autoridades pusieron a disposición de los ciudadanos dichos archivos por medio de un sitio de internet, los cuales revelan registros sobre preocupación por la salud, calidad del aire y la respuesta municipal a los atentados del grupo islámico Al Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, que dejó al menos 2 mil 753 muertos tras el desplome de las Torres Gemelas del World Trade Center por el impacto de dos aviones comerciales secuestrados.

Esta publicación de documentos proviene de dos demandas de la organización 9/11 Health Watch.

Las demandas que obligaron a publicar los archivos del World Trade Center

Cerca de 140 mil personas de los 50 estados de la Unión Americana forman parte del Programa de Salud del World Trade Center y alrededor de 49 mil han sido diagnosticadas con cánceres relacionados con su presencia en la Zona Cero, según el Memorial del 9/11.

El cáncer no era una enfermedad cuando el Congreso creó el programa de salud en el año 2011, sólo fue añadido un año después de que activistas y estudios revelaran aumentos de cáncer en bomberos de Nueva York que atendieron la emergencia en la Zona Cero.

“Esta primera tanda de documentos incluye aquellos que defensores y activistas han estado solicitando durante décadas, utilizando los términos de búsqueda que han solicitado, como asbesto y cáncer”, declaró Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, en conferencia de prensa.

Calidad del aire y cáncer: los riesgos ocultos en la Zona Cero

Steven Banks, abogado de la ciudad de Nueva York, mencionó que estos documentos, entre ellos el “Memorándum de Harding”, revelan conversaciones que el entonces alcalde Rudolph Giuliani había tenido sobre responsabilidad civil y riesgos a la salud.

“Lo que todos sabían, y lo que todos los que vivimos en el centro de Manhattan sabíamos, es que había veneno en el aire, en el suelo, en los alféizares de las ventanas, en los aires acondicionados, en las mascotas y en la ropa. Y permaneció allí durante meses. Todo el mundo lo sabía. Y ahora está muy claro que la ciudad también lo sabía”, declaró Jon Stewart, comediante y defensor de sobrevivientes y personal de emergencia del 11 de septiembre.

