VIDEO: Miles de drones recrean las Torres Gemelas en Nueva York 25 años después del 11S

El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos sufrió uno de los ataques terroristas más graves de su historia, cuando integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales para utilizarlos contra distintos objetivos.

Dos de las aeronaves fueron estrelladas contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York. Una impactó la torre norte y otra la torre sur, provocando el colapso de los dos edificios y la muerte de miles de personas.

Mientras que el tercer avión fue dirigido contra el Pentágono y el cuarto se impactó Shanksville, Pennsylvania, cuando los pasajeros intentaron recuperar el control del mismo, resultando en el fallecimiento de las 44 personas que iban a bordo.

El homenaje con drones en Nueva York

A 25 años de aquel fatídico día, Estados Unidos prepara diferentes ceremonias para recordar a las víctimas, pues este viernes se realizarán actos conmemorativos tanto en el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas como en el Pentágono, ceremonia a la que acudirá el presidente Donald Trump.

En Nueva York, las actividades comenzaron la noche del jueves con un homenaje visual sobre el puerto de la ciudad, donde miles de drones iluminaron el cielo para reconstruir la imagen de las Torres Gemelas.

La instalación, titulada “2,977 Lights Over New York Harbor”, utilizó exactamente 2 mil 977 drones, cifra que corresponde al número de personas que murieron en los atentados contra el World Trade Center.

El proyecto fue patrocinado por la New York Foundation for the Arts y recibió financiamiento mediante donaciones privadas y aportaciones de diferentes organizaciones.

Para desarrollar el homenaje fueron consultados integrantes de los departamentos de Policía y Bomberos de Nueva York que participaron en las labores de emergencia, además de miembros de 9/11 Families United, organización que agrupa a familiares de las víctimas.

El espectáculo de luces, además de servir como un homenaje, tiene el objetivo acercar el significado del 11-S a las nuevas generaciones.

