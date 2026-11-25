Valentín Elizalde murió asesinado el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas, tras ser atacado a balazos al salir de una presentación en el palenque de la Expo-Feria, un crimen que cumple 20 años y vuelve a dar de qué hablar por un nuevo documental que narra su muerte y por el video de su supuesta autopsia.

¿Cómo ocurrió el ataque, qué mostraba la grabación y en qué va la investigación?

¿Cuándo y cómo asesinaron a Valentín Elizalde?

El 25 de noviembre de 2006, el cantante fue emboscado a tiros al salir del palenque de Reynosa, Tamaulipas; en el ataque también perdieron la vida su representante Mario Mendoza y su chofer Reynaldo Ballesteros, bajo una supuesta teoría ligada a represalias por el corrido “A mis enemigos”.

A 20 años de la muerte de #ValentínElizalde



En su última entrevista a #TVAzteca, el cantante habló de sus proyectos musicales, del cariño de sus seguidores y de los riesgos que enfrentaban los artistas. Incluso reconoció que, pese a las medidas de seguridad, nadie estaba exento… pic.twitter.com/VM7XDuR9Wy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 25, 2026

Video de autopsia de Valentín Elizalde

Tras su muerte en dicho año, se difundió un video del cuerpo sin vida del cantante durante su preparación y embalsamamiento, con imágenes fuertes de las heridas de bala y del procedimiento después de la autopsia.

Quienes lo difundieron lo editaron con su tema “Te quiero así” de fondo.

¿Quiénes grabaron el video del cuerpo de Valentín Elizalde y cómo se filtró?

La entonces Procuraduría de Tamaulipas, encabezada por Aníbal Pérez Vargas, aclaró que no lo grabaron peritos forenses, sino tres trabajadores de la funeraria Valle de la Paz, en Reynosa, con un celular.

El archivo de baja calidad se pasó entre celulares y luego llegó a YouTube; tras el reclamo familiar, la Policía Ministerial detuvo a los tres empleados y confesaron.

¿Quién asesinó a Valentín Elizalde?

A 20 años de la emboscada no hay sentencia firme. Las investigaciones arrojaron a “Los Zetas” como sospechosos: Raúl Hernández Barrón, “El Flander I”, fue detenido en 2008 y reportado muerto en 2014 sin condena por el crimen; Jaime González Durán, “El Hummer”, fue detenido en 2008, extraditado en 2022 y condenado en 2025 en Estados Unidos a 35 años por narcotráfico, sin juicio por Elizalde.

A 20 años del crimen contra el ‘Gallo de Oro’, aún no hay justicia 🚨



El 25 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde fue acribillado al salir de un palenque en Reynosa, Tamaulipas; su primo “Tano” fue el único sobreviviente.



Se habla de pugnas entre cárteles tras cantar “A mis… pic.twitter.com/TSynRav7pB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 25, 2026

El caso de Valentín Elizalde no obtuvo justicia

En diciembre de 2006 la PGR devolvió el caso al fuero común; en 2008 la SIEDO retomó la línea del crimen organizado, y en junio de 2011 Tamaulipas reservó las averiguaciones anteriores al señalar que sigue abierta.