HBO Max CONFIRMA serie documental de Valentín Elizalde, a 20 años de su muerte: ¿Cuándo se estrena y qué podríamos descubrir?

En las últimas décadas pocos artistas en México han tomado tanto revuelo después de su muerte como el mítico Valentín Elizalde, quien este mes cumple 20 años de haber sido privado de la vida, dejando una leyenda dentro de la cultura musical en México.

Te puede interesar: ¡OFICIAL! Café Tacvba, Maná y Natalia Lafourcade entran al top 200 de Rolling Stone de las mejores canciones del siglo XXI: Conoce el listado completo

Ante este aniversario luctuoso, la plataforma de streaming de HBO Max ha anunciado que el próximo 12 de noviembre estrenará una serie documental del cantante, también conocido como el “Gallo de Oro”, pues las causas que llevaron a su muerte aún han dejado preguntas sin responder y que poco a poco han ido creciendo como leyenda.

Serie de Valentin Elizalde en HBO Max, ¿Qué podremos ver?

Esta serie documental llevará por título oficial “Valentín: La muerte del Gallo de Oro”, en donde la premisa central de la producción será el cómo a los 27 años este cantante fue asesinado, crimen que a día de hoy ha sido uno de los temas que han generado todo tipo de teorías.

De acuerdo con información compartida, dentro de este material se contará con material de archivo nunca antes visto, así como con entrevistas recientes que expandirán la versión sobre lo sucedido aquella noche del 25 de noviembre de 2006.

A 20 años de su muerte, nuevas voces y archivos vuelven sobre las preguntas que rodean la historia de #ValentínElizalde. #Valentín:LaMuerteDelGalloDeOro, la nueva serie documental original de HBO, estrena el 12 de noviembre en HBO Max. https://t.co/gwWMPU7ZYe — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLat) October 28, 2026

¿Cuáles son las canciones más relevantes de Valentín Elizalde?

Si bien, el artista únicamente tuvo 7 años de trayectoria dentro de la gran industria de la música, “El Vale” logró publicar en vida 12 discos de donde se desprenden canciones que a más de 20 años de su estreno suenan más vigentes que nunca como:



Vete Ya

Volveré a Amar

Ebrio de Amor

Te quiero Así

La Más Deseada

Soy Así

Vencedor

A Mis Enemigos

Lobo Domesticado

Su paso por la música regional le valió para ser uno de los artistas más escuchados en México, siendo que a día de hoy, cuenta con 9.1 millones de oyentes mensuales únicamente en la plataforma de Spotify, por lo que muchos de sus nuevos fans ni siquiera habían nacido cuando este falleció y a día de hoy han conectado con sus canciones.