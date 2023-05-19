El papa Francisco podría enviar emisarios de paz a Kiev y Moscú

El papa Francisco espera enviar emisarios personales de paz a los presidentes de Ucrania y Rusia para tratar de mediar en un cese del fuego en la guerra. Al parecer esta es la "misión" de la que el papa Francisco habló cuando regresaba de Hungría el mes pasado.

De acierdo con "Il Sismografo" un sitio especializado en noticias del Vaticano, el plan sería que el cardenal Matteo Zuppi de Bolonia fuera a Kiev para mantener conversaciones con el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski y que el arzobispo Claudio Gugerotti, jefe del departamento del Vaticano para las Iglesias Orientales, fuera a Moscú a reunirse con Vladimir Putin.

De acuerdo con el reporte del sitio, ambos presidentes han aceptado reunirse con los emisarios.

Today in Rome. I'm meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! 🇮🇹🤝🇺🇦🤝🇻🇦 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que no tenía nada que decir al respecto, pero señaló los recientes comentarios del Secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, de que "ahora es el momento de tomar la iniciativa para crear una paz justa en Ucrania".

Zuppi y Gugerotti no pudieron ser contactados para solicitarles comentarios y una fuente diplomática dijo que todavía no había nada "concreto".

Si se envían los representantes, sería un gesto idéntico al del papa Juan Pablo II, que en 2003 envió emisarios de alto nivel a Washington y Bagdad en un intento infructuoso de frustrar el inicio de la guerra de Irak.

En busca de la paz para Ucrania

El presidente de Ucrania, Zelenski se reunió con el papa Francisco en el Vaticano el sábado, pero en declaraciones posteriores pareció restar importancia a la posibilidad de una mediación papal.

De regreso de un viaje a Hungría el 30 de abril, el papa Francisco hizo un comentario intrigante sobre la participación del Vaticano en una misión para tratar de poner fin a la guerra.

“Hay una misión en curso, pero todavía no se ha hecho pública. Cuando se haga pública, la revelaré". Papa Francisco

Tanto Kiev como Moscú dijeron no saber nada al respecto.

Pero la declaración del Vaticano el día de la visita de Zelenski no mencionaba tal misión y el mandatario ucraniano dijo que había pedido al papa Francisco que respalde el plan de paz de Kiev, que exige la restauración de la integridad territorial de Ucrania, el retiro de las tropas rusas y el cese de las hostilidades.

