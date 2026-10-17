“Estoy mejor, gracias": El Papa León XIV sale del hospital entre aplausos y regresa a casa en el Vaticano; esta es su situación de salud

El Papa León XIV recibió el alta médica la mañana del sábado 17 de octubre tras permanecer internado en el Hospital Gemelli de Roma a causa de una intervención quirúrgica. A su salida del centro hospitalario, el pontífice saludó afectuosamente a las personas y fieles que lo aguardaban en las inmediaciones de la unidad médica, ante quienes declaró encontrarse en mejor estado de salud antes de emprender su traslado de retorno al Vaticano.

Evaluación médica del Papa León XIV

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, suscrito por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, la decisión de otorgar el alta se determinó tras realizarle estudios analíticos de sangre y una radiografía de tórax durante las primeras horas de la mañana.

🇻🇦 ¡EL PAPA LEÓN XIV RECIBE EL ALTA HOSPITALARIA! El Papa León XIV abandona el Hospital Gemelli de Roma rumbo al Vaticano tras su intervención quirúrgica. Se le ha visto con buen aspecto y ha saludado afectuosamente a las personas que le esperaban a la salida del hospital. 🗣️ «Estoy mejor, gracias», ha asegurado el Santo Padre. 🙏 ¡Damos gracias a Dios por su recuperación y seguimos rezando por su salud! #OremosPorLeónXIV — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 17, 2026

Los exámenes clínicos y de gabinete confirmaron la evolución favorable del estado de salud del Santo Padre, ratificando que contaba con las condiciones físicas adecuadas para abandonar las instalaciones hospitalarias de manera segura.

El equipo médico que dio seguimiento al proceso postoperatorio del pontífice destacó el progreso sostenido durante su estancia en la clínica romana. Los especialistas valoraron que los parámetros biológicos y la respuesta respiratoria mostraron una estabilidad permanente, lo que permitió autorizar el alta definitiva sin requerir asistencia hospitalaria continua.

El Papa regresa al Vaticano para continuar sus actividades públicas

Tras completar su traslado a la sede papal durante la tarde del sábado, las autoridades vaticanas confirmaron que el pontífice retomará de forma paulatina sus compromisos institucionales. La primera actividad pública programada tras su convalecencia será la reaparición habitual para el rezo del Ángelus este domingo.

La oración comunitaria se llevará a cabo desde la ventana del apartamento papal, marcando el reencuentro del Papa León XIV con los peregrinos e integrantes de la comunidad católica congregados en la Plaza de San Pedro.

Pope Leo XIV's doctors announced on Saturday morning that Pope Leo XIV is fit to be discharged from Gemelli Hospital. In a statement from the Holy See Press Office, Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora said the Pope underwent blood tests and a chest X-ray in the morning, which confirm that his clinical condition allows for him to leave hospital. The Holy See Press Office said he will return to the Vatican on Saturday afternoon and pray the Angelus on Sunday from the window of the papal apartment. — Vatican News (@VaticanNews) October 17, 2026

Por su parte, diversos sectores de la comunidad católica internacional y portavoces de la Santa Sede expresaron muestras de gratitud por la pronta recuperación del pontífice. Asimismo, la representación oficial reiteró el agradecimiento a los equipos médicos, al personal de enfermería del Hospital Gemelli y a la ciudadanía por el constante apoyo brindado durante los días de internamiento del líder de la Iglesia Católica.

