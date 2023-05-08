Primer convoy del Tren Maya llegará el 8 de julio a Cancún

El próximo 8 de julio llegará a Cancún, Quintana Roo el primer convoy del Tren Maya, el cual será sometido a pruebas a partir de agosto, informó Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“El primer tren llegará a la Península el 8 de julio, posteriormente a la llegada de tren habrá un periodo de pruebas estáticas, a partir de agosto iniciarán las pruebas dinámicas”, informó.

El funcionario reiteró que la inauguración del Tren Maya será el próximo 1 de diciembre, “Desde luego vamos. cumplir con el compromiso de que el Tren Maya va a estar inaugurado en diciembre de 2023 por el bien de todos este año”.

#EnLaMañanera | El 8 de julio llegará el primer tren para el #TrenMaya y sus pruebas iniciarán en agosto, así lo revela Fonatur pic.twitter.com/5J0P79Xk3o — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 8, 2023

Maite Ramos Gómez, directora de Alstom México, explicó que el convoy mide 25 metros de largo, más dos metros de la cabina, por lo que es necesario ser trasladado en grandes plataformas dado su peso de más de 50 toneladas por cada caja.

“El tren estará el 8 de julio; llegará, se termina ensamblar porque hay algunas cosas que no se ponen para el traslado para que sea más seguro”.

Tras el ensamblaje del tren inciarán las pruebas tanto estáticas como dinámicas, en donde se revisa la luz, el agua, la cabina y se tendrá que correr en la vía por 15 mil kilómetros, distancia en la que se podrá probar todo.

Se informó que tendrá un sistema denomnado HealthHub, el cual cuenta con un sistema de captura de datos, que permitie la transmisión de los mismos, las reglas operacionales, cálculos analíticos e interfaz de usuario, lo cual permite conocer si hay alguna deficiencia dentro de la unidad.

Avances en el tramo 4 que correrá de Izamal a Cancún

Al presentar el informe del Tren Maya se dio a conocer que el tramo 4 que correrá de Izamal a Cancún lleva un avance de 120 kilómetros de vía doble terminada, 100 por ciento de riel suministro, 97 por ciento durmientes fabricados, 83 por ciento de balasto producido, 96 por ciento de distribuidores viales, 95 por ciento de pasos peatonales, vehiculares y fauna, 96por ciento de obras de drenaje transversal, modernización de Autopista Mérida-Cancún en 194 km; 75 por ciento en operación, 62 mil empleos temporales producidos.

Nuestro objetivo con el Tren Maya es hacer crecer el sureste, que haya desarrollo y bienestar en la región. Conferencia matutina https://t.co/ezyKfsmAWE — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 8, 2023

En la mañanera, también se informó que el tramo 4 del Tren Maya tiene un 57.4 por ciento de avance en obra en las estaciones, ese tramo contará con tres estaciones: Chichén Itzá, Valladolid y Cancún, así como dos paraderos: Nuevo Xcan y Leona Vicario.

¿Cuántos bienes se han recuperado en el tramo 4 del Tren Maya?

El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto informó que en el tramo 4 del Tren Maya, se recuperron 4 mil 228 bienes inmuebles, entre cimientos, albarradas y basamentos. Se encontraron 570 fragmentos de cerámica, así como 16 entierros y 110 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos.