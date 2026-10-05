¿Quién es “El Pupito”? Terrorista y líder de los “18 Sureños” cae en Tapachula

César Oswaldo "N", alias "El Pupito" o "Snaiper", fue detenido en Tapachula, Chiapas, donde llevaba alrededor de dos años viviendo, de acuerdo con la información presentada por el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca. El salvadoreño cuenta con órdenes de aprehensión en su país por la muerte de seis mujeres y es señalado como presunto integrante y líder de la pandilla “18 Sureños”.

La captura fue informada este domingo desde Tapachula como parte de las acciones de seguridad realizadas en la región; además de los señalamientos relacionados con los seis casos, el detenido enfrenta acusaciones en El Salvador por terrorismo, extorsión agravada, homicidio agravado, rebelión y tráfico ilícito, según lo expuesto por el fiscal.

¿Quién es “El Pupito” y por qué era buscado?

César Oswaldo “N” es originario de El Salvador y utilizaba los alias de “El Pupito” y “Snaiper”. Las autoridades de ese país mantenían órdenes de aprehensión en su contra por la muerte de seis mujeres y presunto terrorismo.

Durante la presentación de la detención también fue identificado como presunto líder de la pandilla "18 Sureños"; sin embargo, los delitos atribuidos corresponden a señalamientos y órdenes de captura, por lo que será la autoridad competente la que determine su situación jurídica.

Llevaba dos años viviendo en Tapachula

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía estatal, el hombre permanecía en la ciudad de Tapachula desde hacía aproximadamente dos años. Su localización permitió concretar la detención en el mismo municipio.

El caso forma parte de los operativos de seguridad y prevención que se mantienen en la región fronteriza, donde autoridades mexicanas coordinan acciones para identificar a personas con antecedentes o requerimientos judiciales en otros países.

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Otro detenido tenía una orden de captura en Honduras

Durante las mismas acciones fue detenido en Huixtla Ledvin Alexander “N”, de origen hondureño, quien contaba con una orden de captura en su país por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones.

Las autoridades señalaron que ambos fueron puestos a disposición de las instancias migratorias para iniciar el proceso correspondiente y que enfrenten las acusaciones en sus respectivos países.

Aseguran a 19 personas con antecedentes o órdenes de captura

El operativo también dejó un total de 19 personas en movilidad aseguradas, debido a que contaban con antecedentes penales u órdenes de captura.

Las acciones se realizaron mediante coordinación entre el Centro Antipandillas Transnacional, la Fiscalía de Inmigrantes y corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, como parte del trabajo que se desarrolla de manera permanente en esta zona de Chiapas.