Queman a un hombre y a una mujer por supuestos actos de “brujería” en Chiapas

Un supuesto acto de brujería desató en una comunidad del municipio de Ocosingo, Chiapas, el que un hombre y una mujer de origen maya tseltal fueran linchados y quemados vivos tras ser acusados por los pobladores de ejercer prácticas supersticiosas.

Señalamiento de supuesta brujería termina en tragedia

Testimonios recabados en la comunidad de Las Tacitas revelan que un grupo de pobladores retuvo a las víctimas y las trasladó al domo principal de la localidad. Allí, fueron sometidas durante varias horas a agresiones verbales y físicas antes de ser rociadas con combustible y quemadas en un acto de violencia sin precedentes.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas reunidas mientras una de las víctimas, envuelta en llamas, intenta desplazarse por el lugar.

Minutos después del linchamiento, los cuerpos fueron abandonados a las afueras de la comunidad, a un costado de un camino, donde permanecieron cubiertos hasta el ingreso de las autoridades.

Familiares de las víctimas exigieron investigar los hechos y detener a los responsables, una petición a la que se sumaron autoridades tradicionales de una comunidad zapatista de la zona.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, ya abrió una carpeta de investigación por el linchamiento ocurrido en Las Tacitas.

La fiscal de Distrito Indígena, Floralma Gómez Santos, confirmó que las autoridades ya establecieron comunicación con los familiares de las víctimas y mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Con información de Info7