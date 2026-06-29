El rincón mexicano con playas de arena dorada perfecto para “escapar” de la temporada de huracanes; lleva más de 10 años sin que toquen tierra

No resulta extraño que cuando da inicio la temporada de huracanes en México, muchos turistas buscan destinos que ni las lluvias o ciclones tropicales puedan poner en riesgo sus vacaciones.

Aunque en México ningún sitio está totalmente libre de resentir efectos de un ciclón, sí existe una playa del país que lleva más de una década sin recibir el impacto directo de un huracán de gran intensidad.

¿Qué playa de México puede visitarse en temporada de huracanes?

El lugar del que hablamos, es nada más y nada menos que, Puerto Peñasco, Sonora, un destino ubicado a orillas del Mar de Cortés que, además de sus extensas playas de arena dorada, cuenta con una ubicación geográfica que lo ha mantenido menos expuesto a los huracanes que otras zonas costeras del país.

Esto no significa que es un destino completamente fuera de peligro, pero sí que las probabilidades de sufrir el impacto directo de un huracán son considerablemente menores en comparación con otros destinos turísticos del Pacífico y del Caribe mexicano.

La explicación está en su ubicación geográfica, ya que se encuentra en la parte norte del Mar de Cortés, una zona donde la Península de Baja California funciona como una barrera natural frente a huracanes que se forman en el océano Pacífico.

Antes de llegar al norte del Golfo de California, la mayoría pierde fuerza debido a las aguas más frías y a la interacción con la península, lo que provoca que se debiliten o cambien de trayectoria.

Eso no significa que el puerto esté completamente blindado. En algunas ocasiones llegan los remanentes de tormentas tropicales, lo que puede provoca r lluvias intensas, tormentas eléctricas, inundaciones e incluso oleaje elevado.

¿Cuáles son las zonas de México con mayor riesgo de huracanes?

Aunque Puerto Peñasco suele mantenerse fuera de la ruta de los huracanes más intensos, otras regiones del país enfrentan un panorama muy distinto durante cada temporada de ciclones.



En el Pacífico, estados como: Baja California Sur, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco registran con frecuencia la llegada de tormentas tropicales y huracanes que pueden provocar fuertes lluvias, deslaves, inundaciones y daños en la infraestructura.

que pueden provocar fuertes lluvias, deslaves, inundaciones y daños en la infraestructura. Del lado del Golfo de México y el Caribe: Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Tabasco.

Los especialistas señalan que el periodo de mayor vigilancia suele concentrarse entre agosto y octubre, siendo septiembre uno de los meses con mayor actividad ciclónica tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

