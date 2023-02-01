Bukele visita la nueva cárcel de El Salvador que albergará 40,000 reos

El presidente Nayib Bukele visitó el recién inaugurado Centro de Confinamiento del Terrorismo, la nueva cárcel de El Salvador que tiene una capacidad para 40,000 personas. Su apertura busca ayudar a aliviar una parte de la sobrepoblación en la cárceles producto de la lucha contra las pandillas.

"Antes los pandilleros tenían prostitutas, pantallas, playstations, drogas, teléfonos, celulares, computadoras y los guardias y soldados dormían en el suelo. Era de la otra manera", dijo Bukele durante su visita.

El director general de Centros Penales de El Salvador, Osiris Luna, dijo que el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo tiene una extensión de 166 hectáreas, mientras que 600 soldados y 250 policías participarían en las labores de seguridad de la cárcel.

"Aquellas personas terroristas que estuvieron en toda esa organización para hacer sufrir tanto a nuestro querido pueblo salvadoreño van a estar albergadas y van a estar en el régimen más severo", dijo Luna en la televisión estatal.

La cárcel más grande de El Salvador, La Esperanza, alberga actualmente a 33,000 personas, a pesar de tener una capacidad de 10,000.

Ayer inauguramos el Centro de Confinamiento del Terrorismo…



Una gigantesca obra realizada en tan solo 7 meses, y que además es una pieza fundamental para ganar por completo la guerra contra pandillas.https://t.co/TSCkfl41EY — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 1, 2023

Bukele contra las pandillas

Desde que el presidente Nayib Bukele solicitó en marzo al Congreso de El Salvador aprobar un estado de emergencia, policías y soldados han arrestado a más de 62,000 supuestos miembros de pandillas así como a sus colaboradores.

Bajo la medida, algunos derechos constitucionales han sido suspendidos, como permitir que las autoridades realicen arrestos sin una orden judicial y dar acceso al Gobierno para intervenir las comunicaciones de los ciudadanos.

Con casi 2% de su población adulta tras las rejas, El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, según datos de Statista.

El aumento de la población carcelaria como resultado de la guerra contra las pandillas, que es respaldada por la mayoría de la población, ha puesto a prueba el ya complicado sistema penitenciario de El Salvador.

Para 2021, el sistema penitenciario de El Salvador contaba con 20 centros de detención con una capacidad para 30,000 personas que albergaban a casi 36,000 reos.