El sitio para los aspirantes de la UNAM que tienen dudas sobre fechas y sedes del examen de control

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), publicó este 4 de agosto de 2026 los lineamientos oficiales para la aplicación del Examen de Control Presencial, correspondiente al Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

La máxima casa de estudios detalló que las fechas, requisitos y sedes fueron establecidos con base en las recomendaciones de la Comisión Técnica de Personas Expertas. El proceso de evaluación presencial se llevará a cabo del 12 al 19 de agosto de 2026 en cuatro sedes estratégicas del país: León (Guanajuato), Oaxaca (Oaxaca), Tijuana (Baja California) y la Ciudad de México.

Para revisar si cumplen con el perfil requerido, los jóvenes participantes pueden ingresar desde este miércoles 5 de agosto al micrositio oficial de la DGAE UNAM para consultar los listados organizados por programa, entidad académica y modalidad. En dicho portal se publicaron los puntajes mínimos necesarios para calificar como candidato o candidata a presentar esta prueba presencial complementaria.

La UNAM informa a las y los aspirantes el procedimiento para participar en el examen de control presencial como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 > https://t.co/fqV94947BH pic.twitter.com/5NXm5ey9rk — UNAM (@UNAM_MX) August 5, 2026

¿Cómo saber si puedo hacer mi examen otra vez para la UNAM?

Los aspirantes interesados en confirmar su participación deberán ingresar a partir del viernes 7 de agosto a la plataforma digital "TU SITIO", alojada dentro del portal de la DGAE UNAM, utilizando su clave personal de acceso. En este espacio virtual, los estudiantes que alcanzaron el puntaje mínimo recibirán la cita formal para el Examen de Control Presencial, donde se les especificará el día exacto, el horario asignado, la sede correspondiente, el croquis de ubicación del inmueble y la lista completa de documentos obligatorios que deberán presentar en la entrada.

La UNAM recordó a todos los postulantes que el número de folio asignado durante el proceso protege sus datos personales, por lo que es de carácter confidencial y bajo ninguna circunstancia debe compartirse con personas ajenas a la institución. Las autoridades universitarias exhortaron a la comunidad estudiantil a no dejarse engañar por gestores externos y a realizar todo el trámite de forma directa en los canales digitales oficiales de la universidad.

¿Qué pasará si no paso el examen de control?

El Examen de Control Presencial funciona como un filtro de validación académica y de seguridad dentro del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura de la UNAM. Las pruebas se distribuirán en el territorio nacional comenzando en León los días 12 y 13 de agosto, en Oaxaca el 13 de agosto, en Tijuana el 15 y 16 de agosto, y concluyendo en la Ciudad de México los días 17, 18 y 19 de agosto de 2026. La aplicación de este examen busca garantizar la transparencia del proceso de admisión en las carreras de mayor demanda del sistema universitario.

En caso de no obtener la validación requerida durante la prueba presencial o de no presentarse en la fecha y sede asignadas, el aspirante perderá el derecho de continuar en la etapa final de asignación de lugar para el ciclo 2026-2027/1. Los resultados definitivos determinarán la lista final de alumnos admitidos en los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México en sus distintas modalidades presenciales y a distancia.

¿Dónde puedo acudir si tengo dudas sobre el examen de control?

Para cualquier aclaración, inconsistencia con la clave de acceso o duda sobre los documentos requeridos para la cita presencial, la DGAE UNAM puso a disposición de la comunidad el portal de atención en línea.

Los estudiantes pueden enviar sus solicitudes directamente a la dirección electrónica oficial de ayuda al aspirante aquí donde personal administrativo de la universidad brindará orientación personalizada sobre el proceso.

Se recomienda a las y los aspirantes imprimir con anticipación la ficha de cita obtenida en "TU SITIO" y revisar las rutas de transporte hacia las sedes en Guanajuato, Baja California, Oaxaca y la Ciudad de México para evitar contratiempos el día de la evaluación. La UNAM reiteró que todos los trámites de admisión son gratuitos y se gestionan únicamente a través de los portales web autorizados por la institución.