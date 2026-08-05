Ya hay fecha para el examen de Control Presencial UNAM 2026: aquí te damos la fecha exacta

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer el procedimiento para quienes participarán en el Examen de Control Presencial del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026-2027/1. A partir del 5 de agosto, las y los aspirantes podrán consultar si alcanzaron el puntaje necesario para avanzar a esta etapa del proceso.

Quienes cumplan con el requisito también deberán ingresar a "TU SITIO" para descargar su cita, donde aparecerán la fecha, sede, horario y los documentos que deberán presentar el día del examen.

¿Cómo saber si presentarás el Examen de Control Presencial UNAM 2026?

Desde el miércoles 5 de agosto, la UNAM publicará en el micrositio del Concurso de Selección los listados por carrera, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser convocado al Examen de Control Presencial.

Si tu puntaje cumple con lo solicitado para el programa elegido, podrás continuar con la siguiente fase del proceso.

La UNAM informa a las y los aspirantes el procedimiento para participar en el examen de control presencial como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 > https://t.co/fqV94947BH pic.twitter.com/5NXm5ey9rk — UNAM (@UNAM_MX) August 5, 2026

¿Cuándo podrás descargar tu cita para el examen?

A partir del viernes 7 de agosto, los aspirantes seleccionados deberán ingresar con su clave personal a "TU SITIO", donde encontrarán:

Fecha y horario del examen.

Sede asignada.

Croquis de ubicación.

Documentación que deberán presentar.

La UNAM recomienda revisar cuidadosamente la información para evitar contratiempos el día de la evaluación.

¿Cuáles son las sedes y fechas del Examen de Control Presencial UNAM 2026?

La aplicación del examen se realizará del 12 al 19 de agosto de 2026 en cuatro sedes del país:

León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto.

Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto.

Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto.

Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto.

Cada aspirante deberá acudir únicamente en la fecha y sede que aparezcan en su cita.

La Universidad recordó que el folio de registro es personal y sirve para proteger los datos de cada participante, por lo que no debe compartirse con terceros.

Si surge alguna duda durante el proceso, los aspirantes podrán solicitar apoyo a través del portal oficial de atención de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

