¿Hay clases el 1 y 2 de noviembre? Esto dice el calendario de la SEP sobre el megapuente de Día de Muertos 2026

Con la llegada de la tradición del Día de Muertos, muchos estudiantes y padres de familia se preguntan si habrá suspensión de clases para armar un megapuente de varios días. Las dudas sobre si se asiste a las aulas el viernes o el lunes generan confusión al inicio de noviembre. Revisamos el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, SEP, para el ciclo escolar 2026-2027.

Así es como quedan los días de descanso de la festividad mexicana.

¿Habrá megapuente de Día de Muertos este 2026?

Para este año 2026, las fechas tradicionales de Día de Muertos caen en fin de semana: el 1 de noviembre es domingo y el 2 de noviembre es lunes.

Al coincidir en fin de semana, se genera un puente largo de cuatro o tres días consecutivos en las escuelas de educación básica, pero no solamente por el Día de Muertos.

¿Hay clases el viernes 30 de octubre?

El viernes 30 de octubre los estudiantes sí tienen suspensión de clases, pero no por la festividad de Muertos. De acuerdo con el calendario de la SEP, este último viernes del mes está marcado como sesión del Consejo Técnico Escolar, por lo que solamente los maestros van a los planteles.

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¿Hay clases el lunes 2 de noviembre?

Para el lunes 2 de noviembre, el calendario oficial de la SEP marca suspensión de labores docentes marcándolo con un círculo negro de descanso.

Los alumnos no asistirán a las aulas ese día, sumando hasta cuatro días de descanso seguidos considerando el fin de semana.

¿Hay clases el martes 3 de noviembre?

A partir del martes 3 de noviembre las actividades en las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional se reanudan con normalidad.

Los estudiantes volverán a sus horarios habituales para continuar con las clases del ciclo escolar.

¿Cuándo es el próximo puente según el calendario de la SEP?

Si te estás preguntando cuándo habrá otro descanso largo, el próximo puente oficial en el calendario escolar está agendado para el lunes 16 de noviembre, en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

Ese fin de semana sí habrá un descanso de tres días seguidos para los alumnos de educación básica.