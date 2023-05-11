¿Cuánto costaron las elecciones 2023 en Coahuila y Edomex?
México designó un presupuesto para llevar a cabo las elecciones 2023 en los estados de Coahuila y Edomex para el 4 de junio; aquí te mostramos las cifras.
En el marco de las elecciones 2023, Coahuila y el Estado de México (Edomex) votarán para designar un nuevo gobernador, así como las diputaciones locales el próximo 4 de junio.
El Instituto Nacional Electoral (INE) planea y ha dado seguimiento a la correcta organización de estos procesos a través del Plan Integral y los calendarios de coordinación, integrados por las actividades estratégicas que deben realizar tanto áreas del INE, como los OPL.
¿Cuál fue el presupuesto destinado para Coahuila en estas elecciones?
En el caso de Coahuila, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) tiene asignado un presupuesto de $595,589,096.38 millones de pesos para el ejercicio de las elecciones 2023. Además, los 3 partidos que han recibido más dinero serán el PRI con 34.14 millones de pesos, Morena con 16.03 millones de pesos y PAN con 10.29 millones de pesos.
Por otro lado, en el Estado de México, de acuerdo con datos del Instituto Electoral Nacional (INE), el reporte de ‘Rendición de cuentas y resultados de fiscalización’ arroja que la candidata por la coalición PRI, PAN y PRD, Alejandra del moral ha usado el 34% de los 448 millones 801 mil 622 pesos asignados a cada candidata por el INE, mientras que la candidata Delfina Gómez Álvarez solo ha hecho uso del 26.7%.
#BoletínINE 📃 Aprueba INE Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. #PresupuestoINE2023 https://t.co/UD3WqJxgrg pic.twitter.com/j4vk85Zbxi— @INEMexico (@INEMexico) August 23, 2022
¿Cuándo son las elecciones en 2023 Coahuila y Edomex?
Para estas elecciones del 4 de junio se disputarán 27 cargos, entre ellos las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila, así como 25 diputaciones locales en la segunda entidad. Cabe señalar que dichas entidades actualmente están gobernadas por el PRI.
El día de la votación, es decir, el domingo 4 de junio, las casillas abrirán a las 8:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas.
¿Quiénes son las y los candidatos para gobernar Coahuila y el Edomex?
Es preciso recordar que para ocupar el cargo de la gubernatura del Estado de México se encuentran como candidatas Delfina Gómez, por la alianza Morena, PT y PVEM, y Alejandra del Moral por la alianza política PRI, PAN y PRD.
En el caso de Coahuila, se encuentra Manolo Jiménez Salinas encabeza la coalición “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Armando Guadiana Tijerina representa al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Mejía Berdeja por el Partido del Trabajo (PT) y Evaristo Lenin Pérez Rivera es el abanderado a la gubernatura por los partidos Unidad Democrática de Coahuila y el Verde Ecologista de México bajo la coalición “Rescatemos Coahuila".