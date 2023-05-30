¿Adiós Ricardo Mejía? PT se suma a Morena para la gubernatura de Coahuila con Armando Guadiana

En el marco de las elecciones 2023 y a tan solo cinco días de los comicios para renovar la gubernatura de Coahuila, el Partido del Trabajo (PT) le dio la espalda a Ricardo Mejía, candidato al mismo cargo, para sumarse a la campaña de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y apoyar a Armando Guadiana.

Cabe destacar que este martes 30 de mayo, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, tendrán una conferencia de prensa en punto de las 13:00 horas. Hasta el momento, el candidato Ricardo Mejía descartó abandonar la contienda.

#Elecciones2023 | A cuatro días de la #elección para renovar la gubernatura de #Coahuila, el PT se sumará a la campaña de @PartidoMorenaMx y apoyará a su candidato Armando Guadiana.



Mientras, esta mañana el candidato del #PT, Ricardo Mejía, descartó abandonar la contienda. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 30, 2023

Morena da espalda a Ricardo Mejía y lo acusa de "colgarse" del movimiento

Ricardo Mejía era subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), allegado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, “El Tigre” le presentó su renuncia, dando pie al quiebre oficial en enero de 2023 para poder contender por la gubernatura de Coahuila y enfrentándose al candidato oficial del partido guinda, Armando Guadiana.

En ese sentido, Mario Delgado, Claudia Sheinbaum e incluso el mismo presidente López Obrador, han señalado que Ricardo Mejía no representa el movimiento de la Cuarta Transformación (4T), además de que fue acusado de "colgarse" del movimiento para ganar votos.

Quiebre entre Morena y Ricardo Mejía, candidato a gubernatura de Coahuila

|Twitter @Polemista4T

Ricardo Mejía niega bajarse de las elecciones 2023 en Coahuila

"Pase lo que pase, el Tigre sigue firme, yo voy a estar en la boleta electoral", fueron algunas de las palabras que dijo Ricardo Mejía a través de un video en sus redes sociales.

Vamos con todo contra el candidato de la corrupción @manolojim y el candidato de la imposición @aguadiana. El Tigre es el candidato del pueblo libre y valiente de #Coahuila. Todos a votar este 4 de Junio. #CoahuilaNoSeVende #CoahuilaSeDefiende #VotaTigre #VotaPT pic.twitter.com/HW6IvWhbQc — Ricardo MejíaBerdeja (@RicardoMeb) May 30, 2023

¿Qué ocurre con Ricardo Mejía después de que PT le dio la espalda por Morena?

A pesar de que por palabra se estableció que el PT daría la espalda a Ricardo Mejía para apoyar al partido guinda por la gubernatura de Coahuila con Armando Guadiana, con base en la Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Electoral de Coahuila, fuera del periodo que se estableció para el registro de candidatos con las coaliciones y partidos políticos, no cambiaría nada en las boletas electorales.

Legalmente, el nombre de Ricardo Mejía aparecerá en las boletas como candidato del PT, por lo que la única manera de que Armando Guadiana sume los votos del exmilitante morenista sería que se vote directamente por Guadiana.

Cabe recordar que el PT no fue el primero en declinar a favor de Morena, pues fue el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); sin embargo, el candidato Lenin Pérez afirmó no bajarse de la contienda por la gubernatura de Coahuila.

PT va en alianza con Morena para elecciones 2024

Además de apoyar al candidato de Morena por la gubernatura de Coahuila, el PT pactó ir juntos para las elecciones presidenciales de 2024: "En referencia a la elección que habrá de desarrollarse este 4 de junio en Coahuila, anunciamos que la dirección nacional del PT acordó ir en unidad y así garantizar la continuidad y consolidación de la Cuarta Transformación en 2024", afirmó la dirigencia.