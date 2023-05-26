Elecciones Coahuila 2023: Cuándo votar, qué se elige, quiénes son los candidatos y todo lo que debes saber de los comicios

El próximo domingo 4 de junio de 2023 se llevarán a cabo las elecciones en Coahuila donde se elegirá nuevo gobernador, así como 25 diputaciones locales.

Dichas elecciones están catalogadas como de las más históricas pues hay registro de que aproximadamente 2 millones 355 mil personas participarán en la jornada electoral.

¿Cuándo son las elecciones en Coahuila 2023?

Las elecciones para elegir gobernador y 25 diputaciones locales en Coahuila, serán el próximo 4 de junio.

Las elecciones de Coahuila 2023 serán conocidas como históricas pues en dicha entidad ha permanecido el PRI en el gobierno durante las últimas 8 décadas.

¿A qué hora abren las casillas para votar el 4 de junio de 2023?

La jornada electoral en todo el territorio coahuilense iniciará el domingo 4 de junio en punto de las 8:00 horas y concluirá a las 18:00 horas, mientras que el conteo del PREP será el mismo 4 y continuará el 11 de junio.

Ante esto, el INE ha divulgado diversos mecanismos sobre conocer la ubicación exacta de la casilla, así como las indicaciones de como usar el voto electrónico en caso de ser mexicano residente en el extranjero.

¿Quiénes son los candidatos por la gubernatura de Coahuila?

A lo largo del proceso electoral 2023, el INE se ha encargado de poner a disposición de los ciudadanos distintos mecanismos a través de las plataformas digitales para que el 4 de junio se lleve a cabo un voto informado, seguro y certero.

De igual forma, los mecanismos están orientados para poder conocer más acerca de los candidatos y sus propuestas, y así lograr que la sociedad tenga los instrumentos para definir su voto de manera informada, algunos de estos son:



“Voto informado” elecciones Edomex y Coahuila 2023 : donde se pueden consultar propuestas de los candidatos, entrevistas, información del voto en el extranjero, entre otras cosas.

: donde se pueden consultar propuestas de los candidatos, entrevistas, información del voto en el extranjero, entre otras cosas. Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” IEC): es un sistema de consulta desinformación proporcionada por quienes contienden por un cargo de elección popular en Coahuila.



¿Qué cargos se disputan en 2023 en Coahuila?

Durante el próximo domingo de 4 de junio, Coahuila celebrará elecciones. Y en ellas, se elegirá nuevo gobernador, cargo que desde ocupa desde el 2017 Miguel Riquelme Solís.

así como 25 diputaciones, están se clasifican en :



16 diputaciones de Mayoría Relativa.



9 diputaciones de Representación Proporcional.

¿Cuándo empieza la veda electoral 2023 en el Coahuila?

El pasado domingo 2 de abril fue cuando inicio el periodo de campaña para las elecciones 2023 en Coahuila, la cual durará hasta el miércoles 31 de mayo, para dar inicio a la veda electoral.

La veda electoral es el periodo donde las autoridades electorales ponen restricciones a los funcionarios públicos, partidos políticos y medios de comunicación para que no se difunda información y propaganda política, previo a una elección, con el objetivo de salvaguardar la equidad, imparcialidad y transparencia de las elecciones.

A partir del jueves primero de junio y hasta el día domingo 4 de junio,cuando concluya la jornada electoral, se deberá respetar esta medida implementada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en donde ningún actor político podrá realizar proselitismo y será tiempo de análisis y reflexión para el votante.

¿Habrá ley seca en Coahuila por las elecciones 2023?

Ante la llegada de las elecciones de Coahuila, comienzan a surgir las dudas sobre si habrá Ley Seca el domingo 4 de junio, día de la elección: aquí te lo contamos.

De acuerdo a la Ley Electoral en México debe haber "Ley Seca" 24 horas antes de las elecciones, esto es, prohibir la venta de bebidas alcohólicas en las entidades en las que se lleven a acabo dicho evento, como es el caso de Coahuila donde se elegirá a un nuevo gobernador y 25 diputaciones locales.

Con la finalidad de asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral, en el caso de Coahuila, el actual gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís anunció que será el próximo 26 de mayo cuando se dé a conocer el Decreto de Ley Seca para las Elecciones 2023.

La medida de la veda electoral incluye a todos aquellos establecimientos que cuentan con licencia para expender bebidas alcohólicas, restaurantes, centros recreativos, bares, antros, independientemente de que se consuman alimentos.

¿Cómo ubicar mi casilla para votar en Coahuila 2023?

Rumbo a las Elecciones Coahuila 2023, el INE ha compartido la ubicación de las casillas electorales que se instalarán en Coahuila este 4 de junio.

En este sentido, en Coahuila hay registradas 2.3 millones de personas electoras y se prevé instalar 4 mil 60 casillas electorales, ubicadas en mil 752 secciones electorales del estado.

Para que puedas saber cuál será la ubicación exacta de tu casilla, el INE ha implementado el sistema "Ubica tu casilla Elecciones 2023".

Para conocer la ubicación exacta de la casilla de tu localidad para poder emitir tu voto el próximo 4 de junio, únicamente debes ingresar a la página electrónica https://ubicatucasilla.ine.mx/,la cuál estará disponible las 24 horas y seguir los siguientes pasos:



Seleccionar su entidad federativa.

E introducir el número de la sección electoral a la que pertenece, mismo que aparece en su credencial para Votar.

Ya puedes visitar https://t.co/XgKmeNlHsl y conocer el lugar dónde podrás participar con tu voto en las #Elecciones2023MX este 4 de junio en #Coahuila o el #Edomex ⤵️. pic.twitter.com/PYqAcZRFRa — @INEMexico (@INEMexico) May 16, 2023

¿Cómo marcar la boleta para que mi voto valga?

En tiempos electorales una de las dudas más comunes entre la población es cómo votar de manera correcta para evitar anular el voto, o que se anule por haberlo hecho mal.

Ante esto, aquí te explicamos cómo votar adecuadamente en las elecciones 2023.

A pesar de que la mayoría de las personas consideran que el voto válido es solamente con un tache, existen otras maneras de que se tome en cuenta la elección.

Al recibir la boleta electoral verás el logotipo de cada uno de los partidos inscritos en la elección.



Para votar por una candidatura se deberá marcar el logo del partido. También se podrá marcar el rectángulo completo de la opción de preferencia del elector, teniendo cuidado de no marcar otro rectángulo y evitar confusiones.



Si el elector desea votar por una coalición, y reconoce a los partidos que la conforman, podrá votar por esta marcando los logos o rectángulos de los partidos coaligados que pueden ser uno o todos los que son parte de esa coalición.



El marcado de la boleta tiene que dejar en claro la intención del votante, por eso se debe asegurar que se haga de manera correcta. Si el votante se equivoca no podrá pedir una boleta nueva.

De igual forma, el INE ha puesto a disposición un Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos, donde se da a conocer con mayor exactitud a través de ejemplos, diversos casos sobre como se debe marcar la boleta y como no hacerlo, para evitar se anule tu voto.

En el caso de la boleta por gobernador de Coahuila, la boleta tendrá ocho casillas para marcar, distribuidas de la siguiente forma:



Manolo Jiménez , de la coalición "Va por Coahuila" aparecerá en tres recuadros: PAN, PRI y PRD.

, de la coalición aparecerá en tres recuadros: Evaristo Lenín Pérez, aparecerá en los recuadros del Partido Verde y Unidad Democrática de Coahuila.

aparecerá en los recuadros del Ricardo Mejía aparecerá en recuadro del Partido del Trabajo.

aparecerá en recuadro del Armando Guadiana en el de Morena.

En esta boleta también habrá un recuadro en donde aparecerá la leyenda "Si deseas votar por algún/a candidato/a no registrado/a, escriba en este recuadro el nombre completo.

¿Puedo llevar mi propia pluma para votar en las elecciones en Coahuila?

Para las Elecciones Coahuila 2023 surge la duda si se puede llevar una pluma para marcar la boleta electoral el próximo 4 de junio.

Ante esto, el INE aclaró que los ciudadanos podrán llevar su propia pluma o marcador y usarlo libremente para marcar su voto en la boleta electoral.

Sin embargo, se hace hincapié en no utilizar marcador de alto grosor, ni de plumones de aceite.

De igual forma,el INE ha hecho llamado a la ciudadanía a no caer en noticias falsas ni falsas especulaciones respecto a este tema, pues es errónea la información respecto a que la marca de los crayones que proporciona el Instituto en las casillas pueda borrarse de alguna manera.

🚨¡ESTO TE INTERESA!🚨El próximo 4 de junio podrás acudir a emitir tu voto con tu propio bolígrafo para marcar tu boleta electoral. Recuerda que el voto es libre y secreto, es tu derecho. ¡Vota! #EleccióndeGubernatura2023 pic.twitter.com/BVh6sFiGty — Sandra López Bringas (@SLopezBringas) May 23, 2023

¿Qué pasa si le saco foto a mi boleta al votar?

Tomarle fotografía a la boleta electoral dejando visible el voto se considera un delito electoral que se puede sancionar.

De acuerdo a las autoridades electorales, el tomarle fotografía a la boleta electoral dejando visible el voto se considera un delito que se puede sancionar, por lo que los funcionarios de casilla serán los encargados de observar y verificar que estas acciones no se lleven a cabo el día de la elección.

¿Cómo denunciar un delito electoral en los comicios en Coahuila?

Durante las elecciones, especialmente en la jornada electoral, es común ver prácticas asociadas a los delitos electorales.

Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto, y son castigados por la autoridad electoral.

Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia y ésta puede ser anónima de diversas formas:

