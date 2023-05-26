Elecciones en Edomex 2023: Cuándo son y qué se elige, esto es todo lo que tienes que saber

En el marco de las elecciones 2023 que ocurrirán próximamente en Estado de México (Edomex) y Coahuila, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te da a conocer todo lo que tienes que saber para este día: cuándo son, quiénes se postulan, qué se elige y cómo marcar la boleta para que no se anule el voto.

¿Cuándo son las elecciones en Edomex 2023?

Las elecciones 2023 en Edomex, donde se elegirá a la nueva gobernadora tras la salida de Alfredo del Mazo Maza, serán el próximo domingo 4 de junio.

¿A qué hora abren y cierran las casillas para votar el 4 de junio de 2023?

En el marco de los comicios de 2023, el próximo 4 de junio se abrirán las casillas en punto de las 8:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas en Edomex.

¿Quiénes son las candidatas por la gubernatura del Estado de México?

Alejandra del Moral, de 39 años, es la candidata por la coalición Va por el Estado de México, conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza. Por otro lado, la candidata de 60 años, Delfina Gómez, forma parte de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT).

Alejandra del Moral y Delfina Gómez, candidatas a la gubernatura de Edomex 2023

|Twitter @AlejandraDMV /@delfinagomeza

¿Qué cargos se disputan en 2023 y qué está en juego?

En las elecciones 2023 en Edomex se disputará la gubernatura del estado; cabe destacar que sería la segunda ocasión que Delfina Gómez buscaría el cargo público. Asimismo, en caso de que Morena gane, se acabaría con más de 90 años del PRI en el Estado de México.

¿Cuándo arranca la veda electoral 2023 en el Estado de México?

A partir del jueves primero de junio y hasta el día domingo 4 de junio, cuando concluya la jornada electoral, se deberá respetar la veda electoral, medida implementada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Habrá ley seca en Edomex por las elecciones 2023?

De acuerdo con el Código electoral, se establece como obligación que desde el día 3 de junio comience la prohibición de la venta de alcohol en los 125 municipios; sin embargo, hasta el momento las autoridades del estado no han dado indicaciones específicas acerca de la ley seca.

¿Cómo ubicar mi casilla para votar en las elecciones Edomex 2023?

El INE implementó una página oficial para que las personas pudieran ubicar su casilla para votar este próximo 4 de junio. Se puede revisar a través de la página "ubica tu casilla".

¿Cómo marcar la boleta para que mi voto sea válido?

Para las elecciones Edomex 2023 se considera un voto válido aquel en el que el elector haya marcado solo un recuadro en el que se contenga el emblema de un partido político o un candidato independiente.

Cómo marcar mi boleta electoral en elecciones Edomex 2023

En el caso de Edomex, la boleta electoral tiene una particularidad, pues por parte de Delfina Gómez, los partidos Morena, PT y PVEM suscribieron convenio como candidatura común, por lo que aparece solo en una casilla; por otro lado, Alejandra del Moral, los partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, firmaron un convenio de coalición, por lo que la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) establece que los emblemas deben ir por separado.

Para marcar la boleta por un partido que va en coalición se podrá elegir uno de los cuatro o bien el de todos los partidos que la conforman.

¿Puedo llevar mi propia pluma para votar en las elecciones Edomex?

A pesar de que en las urnas se encontrarán crayones para que las personas puedan ejercer el voto, el INE aclaró que si lo desean, podrán llevar su propia pluma o marcador y usarlo libremente.

🚨PUEDES LLEVAR TU PROPIO MARCADOR🚨La #EleccióndeGubernatura2023 se acerca, recuerda que podrás llevar tu propio bolígrafo o marcador para marcar tu boleta electoral. No olvides que el voto es libre y secreto, es tu derecho. ¡Vota! #EleccióndeGubernatura2023 pic.twitter.com/YztlKinuhs — Sandra López Bringas (@SLopezBringas) May 26, 2023

¿Qué pasa si le saco foto a mi boleta o a mi pulgar al votar?

Las autoridades electorales piden a la población no tomarle foto a la boleta para compartirla en redes sociales ni tomar fotografías al pulgar entintado, pues podría poner en riesgo la seguridad. Una fotografía del pulgar podría dar acceso a las cuentas personales, pues forma parte de los datos biométricos personales.

Tomarle una foto a la boleta con el voto expuesto podría ser considerado como un delito electoral, de acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en el artículo 7 se expresa que impondrán de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien solicite y ordene evidencia del voto, pues es derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto.

¿Cómo denunciar un delito electoral en los comicios en el Estado de México?

Durante todo el proceso electoral en Edomex 2023, es importante saber cómo y dónde denunciar un delito electoral, pues representan un riesgo a la democracia, uno de los lugares es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fedetel) es una institución que procura justicia en materia penal-electoral. Para denunciar un delito electoral se podrá llamar al 800-833-72-33 las 24 horas del día y los 365 días del año.

