Elecciones en Jalisco 2024: ¿Cuándo empieza el proceso electoral en el estado?

El 2024 traerá el proceso electoral más importante por el cambio de sexenio en la presidencia de México, pero además, el estado de Jalisco tendrá sus propias elecciones internas en las que se elegirán varios cargos públicos, entre los que destaca el de gobernador, quien relevará a Enrique Alfaro al frente de la entidad.

A pesar de que las elecciones de 2024 están programadas hasta para el próximo 2 de junio de 2024, los procesos electorales inician con bastante tiempo de anticipación en todas las demarcaciones, pero, en particular, a principios de 2023 el estado de Jalisco aprobó modificaciones en el calendario, por lo que ahora será más corto para los y las candidatas.

¿Cuándo inicia el proceso electoral en Jalisco para las elecciones de 2024?

Rumbo a las elecciones de 2024, el Congreso de Jalisco aprobó que el proceso electoral inicie a partir de noviembre de 2023, por lo que a partir de la primera semana de este mes, se emitirá la convocatoria para elegir a los aspirantes al Poder Ejecutivo Estatal, al Congreso Estatal y a los 125 ayuntamientos que estarán en juego.

Con esta reforma al Código Electoral de Jalisco, el proceso electoral de 2024 se pospuso dos meses, pues en un principio se tenía programado que iniciara a partir de septiembre.

¿Por qué cambiaron la fecha del proceso electoral de Jalisco para las elecciones de 2024?

Se aprobó esta modificación en el calendario con 34 votos a favor por miembros de las bancadas de Morena, PRI, PAN, MC y Partido Verde, bajo el argumento del ahorro de recursos, especialmente en la instalación de Consejos Municipales y Distritales, así como para igualarlo con las elecciones federales.

Quirino Velázquez, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que "lo que estamos haciendo nosotros es achicar nada más los procesos internos que tendrán los partidos políticos para generar ahorros", el cual estimaron alrededor de los 2 millones de pesos.

¿Qué es un proceso electoral?

Si de lo que tienes duda es respecto a qué es un proceso electoral y qué lo comprende, la Secretaría de Gobernación lo define como "el conjunto de actos realizados en fases" que la Ley señala a las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, con el objetivo de renovar periódicamente a los integrantes de los Poderes Legislativos y Ejecutivo federal y de las entidades federativas, de los ayuntamientos en los estados de la República y de las alcaldías en la Ciudad de México.

Un proceso electoral comprende las siguientes fases:

