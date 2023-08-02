¿Qué se vota en las elecciones de Jalisco 2024? Los cargos que están en juego

Las elecciones presidenciales de 2024 serán el gran atractivo político de México el próximo año, pues no solo se elegirá al nuevo presidente, sino que también habrá elecciones estatales y una de las principales entidades en juego es Jalisco, estado que posee el tercer registro más alto en el padrón electoral y que actualmente es gobernado por Enrique Alfaro.

En las elecciones de 2024 no solo se elegirá al relevo en el titular del ejecutivo estatal, sino que además vendrán cambios en la estructura de gobierno, por lo que a continuación te dejamos cuáles son los cargos públicos que estarán en juego el próximo mes de junio en Jalisco.

¿Qué cargos públicos se elegirán en las elecciones de Jalisco 2024?

El estado jalisciense tendrá tres cargos principales en juego en el 2024, encabezados por el nuevo Gobernador, seguido por presidentes municipales y las diputaciones estatales.



Gobernador de Jalisco : En 2024 se elegirá al nuevo titular del Ejecutivo Estatal para los próximos seis años.

: En 2024 se elegirá al nuevo titular del Ejecutivo Estatal para los próximos seis años. 125 municipios de Jalisco : De igual forma, en las próximas elecciones estatales se definirán los organismos de 125 ayuntamientos, encabezados por los presidentes municipales, síndicos y regidores.

: De igual forma, en las próximas elecciones estatales se definirán los organismos de 125 ayuntamientos, encabezados por los presidentes municipales, síndicos y regidores. 38 diputados estatales: Se elegirán a 20 nuevos diputados por mayoría relativa y otros 18 diputados en representación proporcional.

¿Por qué son importantes las elecciones en Jalisco 2024?

En México, la actividad electoral de Jalisco resultará fundamental para las elecciones presidenciales de 2024, pues actualmente la entidad que dirige Enrique Alfaro se coloca como la tercera con el padrón electoral más alto del país, con un 6.69% de los electores inscritos, solo por detrás del Estado de México y la CDMX.

Esta será la primera vez que entre en juego Movimiento Ciudadano buscando retener a su partido en el poder, por lo que tanto Morena como el PRI, PAN, PRD y PVEM buscarán colocarse de nuevo en la contienda para liderar a Jalisco.

¿Qué se elige en 2024 en todo México?

Respecto a las próximas elecciones generales de México, en el 2024 se aproxima una fuerte jornada electoral, pues además del Presidente de México, el Jefe de Gobierno de la CDMX y al gobernador de Jalisco, también se elegirán otras siete gubernaturas y se renovará el Congreso de la Unión con la elección de diputados y senadores

