¿Qué se vota en las elecciones CDMX 2024? Jefe de Gobierno, alcaldes y otros cargos que están en juego

Se aproxima el 2024, un año histórico para México, pues se llevarán a cabo nuevas elecciones presidenciales y se definirá al relevo de Andrés Manuel López Obrador como titular del Ejecutivo Federal; sin embargo, en la capital del país también se vivirá un proceso electoral fundamental para definir el futuro de la Ciudad de México.

La CDMX tendrá sus respectivas elecciones en 2024, en las que definirán al nuevo jefe de Gobierno, puesto que actualmente ocupa Martí Batres como interino, pues asumió el cargo tras la renuncia de Claudia Sheinbaum a mediados de 2023.

Este no es el único cargo que estará en los comicios, sino que serán varios puestos políticos de la CDMX a elección popular, los cuales te enlistamos a continuación para que empieces a preparar tu jornada electoral.

¿Qué cargos públicos se votarán en las elecciones CDMX 2024?

En total, serán tres áreas distintas de la Ciudad de México las que tengan elecciones en el 2024, encabezadas por la Jefatura de Gobierno, seguida por los nuevos alcaldes y las diputaciones:



Jefe de Gobierno : En el 2024 se elegirá al nuevo jefe de Gobierno de la CDMX, principal cargo en disputa dentro de la capital.

: En el 2024 se elegirá al nuevo jefe de Gobierno de la CDMX, principal cargo en disputa dentro de la capital. 16 alcaldes de CDMX : También se renovarán todas las alcaldías de la Ciudad de México en las elecciones de 2024.

: También se renovarán todas las alcaldías de la Ciudad de México en las elecciones de 2024. 132 diputados: Para la III Legislatura se elegirán a 66 diputados locales, 33 mediante la mayoría relativa, y otros 33 por representación proporcional.

¿Qué alcaldías de Ciudad de México se renuevan en 2024?

Para el 2024 se llevarán a cabo elecciones en las 16 alcaldías de la CDMX, por lo que absolutamente todas las demarcaciones territoriales de la capital tendrán un proceso electoral.

A pesar de que las 16 alcaldías tendrán elecciones, podría ser que no todas cambien de alcalde, ya que algunos podrán participar para una eventual reelección. Aquellos que ya cumplieron con su primer trienio no podrán participar en las nuevas elecciones, pues el máximo al frente de una alcaldía es de seis años.

¿Qué se elige en 2024 en todo México?

Respecto a las próximas elecciones generales de México, en el 2024 se aproxima una fuerte jornada electoral, pues además del Presidente de México y el Jefe de Gobierno de la CDMX, también se elegirán ocho gubernaturas y se renueva el Congreso de la Unión con la elección de diputados y senadores.

