¿Por qué Guanajuato es conocido como el ‘bastión panista’?

La cuenta regresiva para las elecciones 2024 es una realidad, pues en menos de un año millones de personas saldrán a las urnas para elegir a los próximos gobernantes, en el caso de Guanajuato existe una interrogante...¿ prevalece el bastión panista o cambiarán de colores?

El actual gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pertenece al Partido Acción Nacional (PAN) y aún es una incógnita qué sucederá en las elecciones 2024, pues los aspirantes de los partidos políticos no están definidos aunque la fecha se acerca rápidamente.

¿Por qué Guanajuato es el "bastión panista"?

La historia política de Guanajuato es amplia; sin embargo, en los últimos 30 años ha estado bajo el mando de un mismo partido, es decir, del PAN; la falta de alternancia ocasiona que sea reconocido como el bastión panista, aunque para las siguientes elecciones surge la pregunta si Morena logrará cambiar los colores del estado en las urnas.

Sigue la transmisión de la #sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral a partir de las 16:00 hrs. https://t.co/ZWQaDRSA0T — IEEG (@IEEG) October 25, 2023

¿Quiénes han sido los últimos 10 gobernantes de Guanajuato?

Para tener una mayor perspectiva del pasado político reciente del estado de Guanajuato, a continuación una lista con los últimos 10 gobernadores que han estado al frente de la entidad:



Diego Sinhue Rodríguez (2018-2024) — PAN

Miguel Márquez Márquez (2012-2018) — PAN

Juan Manuel Oliva Martínez (2006-2012) — PAN

Juan Carlos Romero Hicks (2000-2006) — PAN

Vicente Fox Quesada (1995-1999) — PAN

Carlos Medina Plascencia (interino 1991-1995) — PAN

Rafael Corrales Ayala (1985-1991) — PRI

Agustín Téllez Cruces (interino 1984-1985) — PRI

Enrique Velasco (1979-1984) — PRI

¿Cuándo son las elecciones de 2024 en Guanajuato?

Las elecciones estatales de Guanajuato serán en el 2024, y se perfilan a tener una participación histórico, pues no sólo elegirán al nuevo gobernador, también están en juego 36 diputaciones y la designación de 46 ayuntamientos.

Será el domingo 2 de junio de 2024 cuando la espera termine y las urnas estén a su máxima capacidad, pues en más de ocho estados elegirán a sus gobernadores y votarán por el nuevo presidente de México, en lo que será una jornada histórica.