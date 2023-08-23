¿Cuál es la bandera de Jalisco y qué significa su escudo?

En las últimas semanas, Fuerza Informativa Azteca ha realizado un seguimiento por la historia política de Jalisco, pues en las próximas elecciones de 2024, la entidad ubicada en el occidente de México tendrá un papel trascendental y es importante conocer los datos principales respecto a los componentes del estado.

Entre las dudas más comunes alrededor de la entidad, el tema de su escudo y su particular bandera siempre llaman la atención, pues se trata de uno de los lábaros estatales que más presumen en eventos públicos y, seguramente, lo has visto en más de una cuando se lleva a cabo algún espectáculo en Jalisco o una comparecencia de algún funcionario.

¿Cuál es la bandera de Jalisco?

La bandera de Jalisco está compuesta por dos colores, el azul en la parte izquierda y el amarillo en la parte derecha. Divididos exactamente por la mitad, al centro se ubica el escudo de armas. Estos tres elementos conforman la bandera del Estado Libre y Soberano de Jalisco, establecidos legalmente desde el 14 de septiembre de 2010.

El azul de la bandera simboliza el fomento de la agricultura como bien común del estado; mientras que el amarillo, catalogado como color oro, representa la voluntad de hacer el bien a los más desfavorecidos.

Elecciones 2024: ¿Qué significa la bandera de Jalisco y cuál es su bandera?

¿Qué significa el escudo de la bandera de Jalisco?

Por otro lado, al centro de la bandera se encuentra el escudo de armas, el cual tiene una historia con más de 100 años de antigüedad, pues fue desde el 7 de noviembre de 1989 cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto número 13661, mediante el cual se declaró como representativo y oficial del Estado de Jalisco, el escudo de armas de la ciudad de Guadalajara, y los colores azul y oro.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, la forma del escudo representa la forma española pura, es decir, con la parte inferior redondeada; mientras que el escudo que representa a Guadalajara es de forma española con influencia francesa, la cual es de bordes redondeados en la parte inferior y en el centro se une en un vértice que apunta hacia abajo.

Alrededor del escudo destacan abundantes trasoles, mientras que en la parte superior descansa estriba en la cruz de Jerusalén plasmada en la banderola que remata el yelmo; pues mientras que en el escudo de Guadalajara se presenta en negro (sable), en el escudo de Jalisco es de oro.



Lanza: fortaleza con prudencia

Orlas y aspas: premio a la valentía y triunfo

Leones: símbolo del espíritu guerrero

Pino: símbolo de la perseverancia

¿Cuándo son las elecciones de 2024?

El estado de Jalisco se someterá a elecciones en el 2024, concretamente el próximo domingo 2 de junio junto a las elecciones presidenciales. Jalisco además elegirá a su nuevo gobernador, 125 municipios y 38 diputados estatales, por lo que se tratará de una intensa jornada para todos los habitantes de la entidad, la cual estará sumamente acompañada por esta bandera y el histórico escudo.

