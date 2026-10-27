¿Quién responde por la crisis del INE? “Somos” exige investigar posibles irregularidades

La confianza en el Instituto Nacional Electoral (INE) está en entredicho rumbo a las elecciones de 2027, así lo advirtió Emilio Álvarez Icaza Longoria, integrante del Frente Cívico Nacional y promotor de Somos México, quien pidió investigar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y revisar la actuación de funcionarios del organismo.

A través de redes sociales, el exsenador sostuvo que la democracia mexicana está en riesgo y afirmó que recuperar la credibilidad del árbitro electoral requiere medidas que vayan más allá de la designación de una nueva presidencia.

Álvarez Icaza exige investigar posibles irregularidades en el INE

Entre sus propuestas, planteó investigar los posibles delitos derivados de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el presunto uso indebido de recursos públicos en el INE, los organismos públicos locales electorales (OPLE) y empresas proveedoras relacionadas.

También pidió separar del cargo a los funcionarios presuntamente involucrados en los hechos señalados por las investigaciones de la ASF y los reportes periodísticos, así como dar paso a las indagatorias correspondientes.

Estos señalamientos forman parte de la postura política de Álvarez Icaza y no representan, por sí mismos, una determinación de responsabilidad penal contra las personas involucradas.

#Urgente | LA DEMOCRACIA EN MÉXICO ESTÁ EN RIESGO. 🗳️🚨 El daño está hecho y la confianza en el árbitro electoral está rota, si pretenden recuperarla para las elecciones del 27 es necesario: ‼️‼️ 1. Investigar la probable comisión de delitos derivados de la investigación de oficio realizada por la @ASF_Mexico respecto al uso indebidos de recursos públicos en el @INEMexico, OPLE’s, así como empresas y proveedores relacionados. 2. La separación del cargo y la eventual investigación de los funcionarios públicos del INE involucrados en los hechos relacionados con las investigaciones de la ASF y reportes periodísticos. 3. Que la próxima presidencia del INE goce de la confianza de todos los partidos políticos. Lo que se juega en este proceso es la confianza en el voto libre y secreto para las #Elecciones2027. 4. Que la @Mx_Diputados aprenda de sus errores. La crisis del INE es producto de los errores, excesos y abusos del Oficialismo en la Cámara baja. Ahí están las consecuencias de haber nombrado a la titular del INE renunciando a los consensos y equilibrios democráticos de la pluralidad que requiere este país. En @SomosMxMexico hace un llamado a todas las fuerzas de oposición para crear un gran bloque en el Congreso de la Unión que acompañe el proceso de designación del consejero presidente del INE, y genere la certeza y credibilidad institucional de todos los actores. ➡️ Lo que está en juego es la confianza ciudadana de las elecciones del año que viene, lo que está en juego es la confianza en una de las instituciones que nos costó décadas y procesos construir. 🏢🇲🇽 — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) October 26, 2026

Cuestiona la designación de la presidencia del INE

Otro de los puntos centrales de su mensaje fue la elección de quien encabezará el organismo electoral. Álvarez Icaza consideró que la próxima presidencia debe generar confianza entre todos los partidos políticos, especialmente ante la cercanía de los comicios de 2027.

Además, criticó a la Cámara de Diputados y responsabilizó al oficialismo de contribuir a la crisis del instituto por decisiones que, desde su perspectiva, dejaron de lado los consensos y los equilibrios democráticos.

El exsenador sostuvo que la designación de la titularidad del INE sin esos acuerdos tiene consecuencias para la credibilidad de la institución y la confianza ciudadana en las elecciones.

Somos México llama a formar un bloque opositor

Ante este escenario, Álvarez Icaza señaló que Somos México convoca a las fuerzas de oposición a construir un bloque amplio en el Congreso de la Unión para acompañar el proceso de designación de la próxima presidencia del INE.

El objetivo, explicó, sería generar certeza y credibilidad institucional entre los distintos actores políticos. Sin embargo, su publicación no precisó qué partidos integrarían ese bloque ni si existen acuerdos concretos para conformarlo.

Rumbo a las elecciones de 2027, el exsenador advirtió que está en juego la confianza ciudadana en el voto libre y secreto, así como en una institución cuya construcción, afirmó, requirió décadas de procesos democráticos.