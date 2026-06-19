¿Cuándo serán las elecciones de 2027? La gran batalla por el mapa político de México

El tablero político de México ya ha comenzado a moverse de forma definitiva. Aunque las campañas electorales parezcan lejanas en el horizonte, las principales fuerzas partidistas y las autoridades electorales ya trazan sus estrategias de cara a la contienda intermedia. No estamos ante una votación sencilla, pues la escala de lo que se pondrá en juego perfila a esta jornada como un auténtico "megaproceso" capaz de reconfigurar por completo el mapa del poder en el país.

¿Cuándo son las elecciones en 2027 en México?

De acuerdo con información oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), además del mandato establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cita oficial para que los ciudadanos acudan a las urnas está programada para el domingo 6 de junio de 2027.

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Durante esa jornada, las casillas abrirán en todo el país bajo un modelo concurrente, lo que significa que en un mismo día la población votará simultáneamente tanto por representantes a nivel federal como por representantes a nivel local. Este diseño unificado busca concentrar la logística y asegurar que la participación ciudadana defina en un solo momento los contrapesos políticos de la nación.

¿Qué cargos de elección popular se renovarán en 2027?

Hay tres grandes frentes que van a tener elecciones el próximo año:



La Cámara de Diputados en San Lázaro: Se renovarán por completo los 500 escaños federales, 300 por voto directo de mayoría absoluta y 200 plurinominales. Mantener el control legislativo es la máxima prioridad del partido oficialista para consolidar sus reformas, mientras que para la oposición representa la oportunidad de construir un contrapeso real. El mapa de los estados (17 Gubernaturas): Más de la mitad del país cambiará de mandatario estatal. Las proyecciones preliminares apuntan a batallas intensas en plazas clave como Querétaro y Chihuahua, actuales bastiones de la oposición—, así como en estados del norte como Nuevo León o entidades del centro como San Luis Potosí, donde las fracturas internas entre las coaliciones tradicionales Congresos locales y ayuntamientos: Miles de alcaldías y diputaciones locales 16 alcaldías de la Ciudad de México, una región que históricamente marca la pauta del ánimo político nacional.

¿Cuándo inicia el proceso electoral?

De acuerdo con el calendario oficial, el proceso electoral ordinario inicia formalmente durante la primera semana de septiembre del año previo al de la elección.