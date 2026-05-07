Desbandada en Morena: Los políticos que ya están dejando sus cargos para contender en elecciones 2027

La política mexicana vuelve a confirmar que el compromiso con el ciudadano termina donde empieza la ambición personal. En una desbandada que ya se volvió costumbre, funcionarios del gabinete federal, legisladores y alcaldes han comenzado a soltar sus funciones actuales para lanzarse tras el siguiente hueso en 2027.

Esta ola de chapulineo anticipado deja vacantes áreas estratégicas y procesos legislativos a medias, demostrando que para muchos, el puesto actual no es una responsabilidad, sino un simple trampolín para aspirar a algo más.

El “Déjà Vu” electoral: Morena revive el truco de las corcholatas para madrugar al 2027

Los políticos que ya están dejando sus cargos para contender en elecciones 2027

El desfile de renuncias y licencias incluye perfiles que, pese a no haber concluido sus metas, ya tienen la mira puesta en las gubernaturas:



Tatiana Clouthier: Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum la gubernatura Nuevo León .

Este jueves, la presidenta . Andrea Chávez: La senadora por Chihuahua ya pidió licencia a su escaño. Aunque llegó a la Cámara Alta con la promesa de transformar el Poder Legislativo, su estancia fue breve; hoy prefiere recorrer su estado en campaña

La senadora por ya pidió licencia a su escaño. Aunque llegó a la Cámara Alta con la promesa de transformar el Poder Legislativo, su estancia fue breve; hoy prefiere recorrer su estado Andrés Mijes: El alcalde de Escobedo también ha acelerado el paso para meterse en la pugna por Nuevo León

Morena anuncia desbandada en el Senado rumbo a elecciones 2027

La salida masiva de estos personajes ha sido confirmada incluso desde el interior de su partido. El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, reconoció que ya tiene conocimiento de una lista de legisladores que están por "soltar" su escaño, con el propósito de contender en el proceso interno del partido y posteriormente por un cargo en el proceso electoral.