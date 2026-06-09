Las tres lecciones de Coahuila: El nuevo mapa político y el panorama rumbo a 2027

Las elecciones legislativas en Coahuila no solo consolidaron una victoria total para la alianza local PRI-UDC con el 55% de los votos frente al 26% de Morena, sino que dejaron un análisis profundo sobre el desgaste del partido oficialista en el norte del país. Lo que se planeó desde el centro de la República como una medición de fuerza para el proyecto guinda rumbo a las elecciones federales de 2027, terminó por exhibir las profundas debilidades, fracturas operativas y crisis de reputación que padece el movimiento.

Análisis de las elecciones en Coahuila 2026

La contundencia de los números en las urnas deja tres grandes conclusiones que reconfiguran el escenario político de cara a las elecciones de 2027.



El costo de los escándalos: Las acusaciones de narcotráfico comienzan a pesarle a Morena

Una de las realidades más evidentes que arrojó este proceso electoral es que el vigor y la potencia de Morena muestran severos signos de quiebre en el norte del país, y la razón principal tiene que ver con el impacto de sus crisis internas. Los señalamientos internacionales y las acusaciones que vinculan a figuras del partido, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el narcotráfico y la corrupción, han dejado de ser solo un tema de debate y comienza a ser un factor real de castigo ciudadano en las urnas.

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Este desgaste en us reputación provocó un desplome numérico drástico para el oficialismo en Coahuila: mientras que en 2023 Morena y el PT sumaron un 35% de la votación, en esta contienda cayeron cerca de nueve puntos para estancarse en el 26%. Los ciudadanos en las urnas enviaron un mensaje contundente, demostrando que los escándalos y los señalamientos de complicidad con la delincuencia organizada erosionan la confianza ciudadana y se han transformado en el principal talón de Aquiles del oficialismo de cara a 2027.



El fracaso de la imposición de Andy López Beltrán y la crisis de legitimidad

La estrepitosa derrota oficialista lleva el sello del exsecretario de Organización del partido, Andy López Beltrán, quien operó la fallida estrategia del desarraigo. Al igual que lo hizo en Durango durante los comicios de 2025, López Beltrán se mudó temporalmente a Coahuila meses antes de la votación, apostando a que la imposición de tácticas centralistas de la capital bastaría para movilizar al electorado. El resultado fue un rechazo absoluto que evidenció el desconocimiento de las dinámicas del norte de México.

El fracaso de Morena en Chihuahua y el escudo de impunidad a Rubén Rocha Moya

A esto se suma una crisis de legitimidad interna. Cuestionado desde su nombramiento por ocupar el cargo gracias al peso de su apellido y sin méritos políticos propios, López Beltrán abandonó intempestivamente el estado 13 días antes de la elección con el pretexto de buscar una diputación federal por Tabasco, dejando tirada la contienda para evadir el costo directo de una inminente derrota. Su repliegue, sumado a los abucheos que recibió semanas antes en Chihuahua, confirman que las estructuras del partido ya no responden ciegamente a los liderazgos impuestos que se manejan desde el centro del país.



El modelo Coahuila: La reconstrucción de la oposición se hace desde el territorio local

La tercera conclusión es que las elecciones federales de 2027 no se ganarán desde los discursos de las dirigencias nacionales, sino desde las estructuras locales. El triunfo aplastante de la Alianza Ciudadana por la Seguridad demostró la efectividad de las coaliciones con arraigo regional, las cuales incrementaron su votación en 8.6 puntos respecto a 2023. El gobernador Manolo Jiménez dejó en claro que la victoria responde a una maquinaria local independiente que opera al margen de las cúpulas de la capital.

La lección legal y operativa para la oposición es contundente: en tiempos donde el oficialismo controla la mayoría de los órganos democráticos, la única forma de evitar que Morena intente tumbar una elección acusando fraudes es ganando en las calles por un margen superior al dos a uno, una lección territorial que reactiva el mapa político rumbo al 2027.

Con este resultado, Coahuila sigue siendo el último gran bastión de la oposición, quien ha mantenido la gubernatura del estado desde la década de 1940. Actualmente Manolo Jiménez funge como gobernador tras haber ganado en las elecciones de 2023. Así, la coalición conformada por el PRI-UDC tiene la mayoría simple del Congreso, la cual se conforma con al menos 13 diputados.

De esta manera, el PRI podrá aprobar presupuestos, dictámenes financieros y reformas legales ordinarias sin necesidad de negociar con el oficialismo.