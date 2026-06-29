El expediente negro de Abelina López: Las polémicas con las que busca llegar a la gubernatura de Guerrero

Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, hizo oficial su registro como aspirante para buscar la candidatura oficial en las elecciones de 2027. Aunque la marca del partido en el poder mantiene una ventaja sólida en el estado, la postulación de la presidenta municipal prende los focos rojos debido al pesado historial de escándalos que arrastra desde su gestión en el puerto, un territorio marcado por la crisis tras el paso de huracanes y la violencia que no cesa.

Para Abelina López, el verdadero reto no será enfrentar a una oposición debilitada, sino sobrevivir a la guerra interna de Morena, donde sus rivales ya comenzaron a desempolvar un expediente lleno de investigaciones judiciales, acusaciones de extorsión y lujos inexplicables.

Los impresentables de Morena: el oscuro pasado de aspirantes rumbo a las elecciones 2027

Las polémicas de Abelina López rumbo a elecciones 2027

El paso de Abelina López por la vida pública de Guerrero está lleno de momentos críticos que sus adversarios van a usar como armas políticas rumbo a 2027. Estas son sus polémicas más graves:



Investigación por desvío millonario: La sombra de la corrupción persigue directamente la administración de la alcaldesa. Un escándalo por presunto desvío de recursos públicos llegó hasta los tribunales más altos del país. Aunque la Suprema Corte llegó a emitir medidas

La sombra de la corrupción persigue directamente la administración de la alcaldesa. Un escándalo por presunto desvío de recursos públicos llegó hasta los tribunales más altos del país. Aunque la Suprema Corte llegó a El collar de más de 200 mil pesos: En un estado con altos niveles de pobreza como Guerrero, el gusto de la alcaldesa por la alta joyería expuso la narrativa de austeridad del partido. Al ser cuestionada por portar un lujoso collar

Es una burla…



La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, asegura que el pueblo le regaló un collar Van Cleef de $227 mil pesos.



Por cierto, la ley prohíbe que los servidores públicos reciban regalos.pic.twitter.com/FNER1Ks9Ey — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 27, 2025

Asesor general detenido por extorsión: La seguridad y la integridad de su círculo cercano quedaron en entredicho tras la captura de Jesús Zamora Cervantes

La seguridad y la integridad de su círculo cercano quedaron en entredicho tras la captura de Guerra contra los medios y la FGR: El derecho a la información y la libertad de expresión Abelina López optó por un intento de censura. En lugar de transparentar las cuentas, lanzó una demanda contra el medio de comunicación que sacó a la luz los documentos del desvío y los expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR), un acto calificado por activistas como una clara persecución hacia la prensa.

Guerrero es un estado clave en las próximas elecciones intermedias, pero también uno de los más inestables. La intención de Abelina López de convertirse en la sucesora de la gubernatura pone en un dilema a la dirigencia nacional de Morena. La moneda está en el aire, pero el expediente de la alcaldesa con licencia ya es el enemigo número uno de sus propias aspiraciones.