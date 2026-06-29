El expediente negro de Abelina López: Las polémicas con las que busca llegar a la gubernatura de Guerrero
La alcaldesa de Acapulco levantó la mano para la gubernatura de Guerrero por Morena. Sin embargo, su camino a la encuesta interna arranca arrastrando un largo historial de escándalos de corrupción, lujos y ataques a la prensa.
Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, hizo oficial su registro como aspirante para buscar la candidatura oficial en las elecciones de 2027. Aunque la marca del partido en el poder mantiene una ventaja sólida en el estado, la postulación de la presidenta municipal prende los focos rojos debido al pesado historial de escándalos que arrastra desde su gestión en el puerto, un territorio marcado por la crisis tras el paso de huracanes y la violencia que no cesa.
Para Abelina López, el verdadero reto no será enfrentar a una oposición debilitada, sino sobrevivir a la guerra interna de Morena, donde sus rivales ya comenzaron a desempolvar un expediente lleno de investigaciones judiciales, acusaciones de extorsión y lujos inexplicables.
Los impresentables de Morena: el oscuro pasado de aspirantes rumbo a las elecciones 2027
Las polémicas de Abelina López rumbo a elecciones 2027
El paso de Abelina López por la vida pública de Guerrero está lleno de momentos críticos que sus adversarios van a usar como armas políticas rumbo a 2027. Estas son sus polémicas más graves:
- Investigación por desvío millonario: La sombra de la corrupción persigue directamente la administración de la alcaldesa. Un escándalo por presunto desvío de recursos públicos llegó hasta los tribunales más altos del país. Aunque la Suprema Corte llegó a emitir medidas que frenaron temporalmente el avance de la indagatoria sobre este millonario boquete financiero, el tema sigue vivo en la opinión pública y debilita su bandera de honestidad.
- El collar de más de 200 mil pesos: En un estado con altos niveles de pobreza como Guerrero, el gusto de la alcaldesa por la alta joyería expuso la narrativa de austeridad del partido. Al ser cuestionada por portar un lujoso collar valuado en más de 220 mil pesos, López Rodríguez encendió las redes sociales con una justificación que muchos consideraron cínica: afirmó que el costoso accesorio no la pagó ella, sino que "se la regaló el pueblo".
Es una burla…— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 27, 2025
La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, asegura que el pueblo le regaló un collar Van Cleef de $227 mil pesos.
Por cierto, la ley prohíbe que los servidores públicos reciban regalos.pic.twitter.com/FNER1Ks9Ey
- Asesor general detenido por extorsión: La seguridad y la integridad de su círculo cercano quedaron en entredicho tras la captura de Jesús Zamora Cervantes, quien se desempeñaba como su asesor general en el ayuntamiento de Acapulco. La detención de uno de sus brazos derechos, acusado directamente del delito de extorsión, dejó al descubierto los hilos de poder y las dudosas alianzas que operan dentro de su gobierno municipal.
- Guerra contra los medios y la FGR: El derecho a la información y la libertad de expresión también han sido blanco de la alcaldesa. Luego de que se revelaran los detalles de las investigaciones en su contra por malos manejos de dinero, Abelina López optó por un intento de censura. En lugar de transparentar las cuentas, lanzó una demanda contra el medio de comunicación que sacó a la luz los documentos del desvío y los expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR), un acto calificado por activistas como una clara persecución hacia la prensa.
Guerrero es un estado clave en las próximas elecciones intermedias, pero también uno de los más inestables. La intención de Abelina López de convertirse en la sucesora de la gubernatura pone en un dilema a la dirigencia nacional de Morena. La moneda está en el aire, pero el expediente de la alcaldesa con licencia ya es el enemigo número uno de sus propias aspiraciones.