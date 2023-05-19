Pide INE Coahuila no caer con noticias falsas en las elecciones 2023

En el marco de las elecciones Coahuila 2023, el INE ha lanzado un llamado frente a la desinformación y las noticias falsas antes, y durante del de la elección.

"La desinformación se debe combatir con información", es lo que ha señalado el Instituto Electoral Nacional (INE) ante el fenómeno global de las noticias falsas, que consisten en difundir a través de las plataformas digitales principalmente, contenido erróneo acerca de un tema de relevancia.

¿Qué acciones se hecho para combatir las noticias falsas en las elecciones 2023?

Con motivo de brindar certeza, confiabilidad y legitimidad al desarrollo de las elecciones Coahuila 2023, el pasado 16 de mayo el INE Coahuila ha implementado un sistema dirigido a combatir la desinformación en redes sociales durante los procesos electorales.

"Certeza" es el nombre de una iniciativa multidisciplinaria del INE que tiene como objetivo combatir la desinformación y evitar que la ciudadanía caiga en noticias falsas durante el proceso electoral.

Este sistema opera mediante el monitoreo en redes y medios tradicionales para detectar las noticias falsas y contrarrestarlas con evidencia producto del despliegue en campo del Instituto.

Una vez ingresando al portal en la página oficial del INE, la plataforma te permite observar las últimas noticias catalogadas como falsas, para que así, evitar se sigan difundiendo entre medios.

¿Cómo combatir las noticias falsas y la desinformación en las elecciones 2023?

A lo largo del proceso electoral 2023, el INE se ha encargado de poner a disposición de los ciudadanos distintos mecanismos a través de las plataformas digitales para que el 4 de junio se lleve a cabo un voto informado, seguro y certero.

Algunos de los mecanismos implementados para que la sociedad tenga los instrumentos para definir su voto de manera informada son:

