Este domingo 23 de julio, millones de personas salieron a las urnas para votar en las elecciones de España 2023, donde elegirán cómo se conformará el nuevo gobierno encabezado por el presidente Pedro Sanchez y el rey Felipe VI. Aquí te decimos dónde ver los resultados finales de estos comicios.

Se estima que más de 37 millones de votantes participen en las elecciones anticipadas, que probablemente producirán una victoria para el Partido Popular de centroderecha, según muestran las encuestas de opinión.

Las urnas abrieron a las 9:00 de la mañana (1:00 am de México) y cerrarán hasta las 20:00 (12:00 pm de México), después comenzará el escrutinio.

Conteo preliminar

España se encaminaba hacia un Congreso sin mayoría clara de la izquierda ni de la derecha tras las elecciones generales del domingo, allanando el camino a unas negociaciones prolongadas para formar gobierno.

Con el 99% de los votos escrutados el opositor Partido Popular (PP) tenía 136 escaños, por 122 del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente Pedro Sánchez. Las dos formaciones con mayor potencial para respaldar a un ganador estaban casi empatadas, con 33 diputados para Vox, de extrema derecha, y 31 para Sumar, de extrema izquierda.

¿Cuándo habrá un resultado final?

Las negociaciones entre los dos bloques para formar gobierno comenzarán cuando se reúna el nuevo Parlamento el 17 de agosto. El rey Felipe VI invitará al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo a intentar formar gobierno. En una situación similar en 2015, el entonces líder del PP, Mariano Rajoy, declinó la invitación alegando que no podía reunir los apoyos necesarios.

Si Feijóo declina, el rey podría dirigirse a Pedro Sánchez con la misma petición. La ley no fija un plazo para el proceso, pero si ningún candidato obtiene la mayoría en los dos meses siguientes a la primera votación para la presidencia del Gobierno, deberán celebrarse nuevas elecciones.

¿Dónde ver los resultados de las elecciones de España 2023?

El Ministerio de Interior será el encargado de informar sobre los resultados de la elección de España 2023, si estás interesado en conocer cómo va el conteo y quien lleva ventaja, podrás hacerlo a través de la página web oficial Elecciones Generales Julio 2023.

Asimismo el Ministerio creó la app 23J Elecciones Generales España, la cual puedes descargar a través de la App Store para sistemas iOS o en Google Play para los celulares android, ambas opciones son gratuitas.

#23J Recuerda que mañana domingo podrás seguir en directo la evolución de los datos electorales a través de



🛜 la app '23J Elecciones Generales 2023' versión #IOS y #Android



🛜 la web oficial 🔗 https://t.co/GlIgjLBOC2 pic.twitter.com/Kz8kXyVTxA — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 22, 2023

En cualquiera de la opciones podrás conocer datos como el número de mesas constituidas, datos de participación y resultados conforme vayan dándose a conocer.

También podrás enterarte de los resultados a través de medios de comunicación como el portal de Fuerza Informativa Azteca.

¿Qué se elige en las elecciones de España 2023?

En las elecciones generales de España, se votará para elegir a los 350 diputados y senadores que conformarán el Congreso del país. A cada provincia le corresponde un mínimo de diputados. Ceuta y Melilla, eligen un diputado cada una; el resto de los legisladores se distribuyen entre las provincias en proporción a su población.

Así hemos vivido hoy en @IFEMA la víspera del #23J



🗳️ Ya está todo preparado para la jornada electoral pic.twitter.com/RDWVJBO2li — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 22, 2023

Cada partido político en España presenta a sus candidatos en listas cerradas, por lo que el elector no puede votar por un candidato sino por el partido; elige la papeleta del partido de su preferencia y la introduce en el sobre correspondiente.

¿A qué hora dan los resultados de las elecciones de España 2023?

Las casillas se cerrarán a las 20:00 horas, por lo que se espera que los primeros resultados se empiecen a dar a conocer alrededor de las 21:00 horas (1:00 pm de México). Por ley, el gobierno está obligado a dar información provisional de la elección de España 2023 esa misma noche.

