¿Cuándo y a qué hora son las elecciones de España 2023?

Se celebrarán elecciones de España 2023 donde se renovará a los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado del país, que conforman el poder legislativo en un gobierno con monarquía parlamentaria. Se elegirán un total de 350 diputados a la Cámara Baja y 208 senadores.

Pedro Sánchez, presidente de España, sorpresivamente adelantó los comicios tras las elecciones regionales del 29 de mayo que representaron un descalabro para su partido. Cabe recordar que los legisladores son los encargados de elegir a los candidatos para la presidencia.

De acuerdo con las encuestas realizada, los candidatos de oposición, Partido Popular (PP), tienen mayor aprobación que los gobernantes socialistas (PSOE) de Sánchez, pero no alcanzan la mayoría absoluta.

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Para asegurarse la mayoría de los 350 escaños que necesita para formar gobierno, el PP tendría que aliarse casi con seguridad con el antiinmigración y antifeminista Vox, lo que podría dar a la extrema derecha un papel en el gobierno por primera vez desde el final de la dictadura de Francisco Franco en 1975.

No obstante, ningún partido ha establecido una ventaja decisiva entre los principales candidatos a presidente del gobierno.

¿Cuándo son las elecciones de España 2023?

Las elecciones de España 2023 se realizarán el próximo domingo 23 de julio, donde podrán participar las personas de nacionalidad española que residan en el país, así como aquellas que se encuentren temporalmente fuera del país.

¿A qué hora son las elecciones en España 2023?

El próximo domingo 23 de julio se instalarán las urnas en todo el país para que los ciudadanos puedan ir a votar. Las casillas comenzarán a dar servicio a las 9:00 de la mañana (tiempo local) y cerrarán a las 20:00 horas.

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Aunque la solicitud para votar por correo comenzó el pasado 30 de mayo y concluyó el 13 de julio, informó la Junta Electoral Central de España (JEC).

¿Cómo es el proceso electoral en España?

Para elegir a los 350 legisladores que conformarán el gobierno de España, se establece una división territorial de las 50 regiones del país más dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla.

Cada región debe elegir a dos diputados o más dependiendo de la cantidad de habitantes, excepto las dos ciudades autónomas, donde solo eligen a uno cada una. Madrid y Barcelona son quienes más legisladores elegirán, con 37 y 32 respectivamente.

Para los senadores se eligen de dos formas, los designados por los Parlamentos autonómicos, se seleccionan uno fijo por cada Comunidad Autónoma y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. El resto se eligen por circunscripciones con sufragio universal.

Con información de Reuters