El próximo 23 de julio se llevarán a cabo las elecciones generales de España 2023, en donde los habitantes de todo el país saldrán a las urnas para elegir las cortes generales, las cuales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, éstas ostentan el Poder Legislativo.

¿Qué se elige en las elecciones generales de España 2023?

Las elecciones de Cortes Generales en España se celebran cada cuatro años, a menos que el presidente disuelva su gobierno anticipadamente.

En las elecciones generales de España 2023 se elegirá a los 350 diputados que conformarán el Congreso. A cada provincia le corresponde un mínimo de diputados. Ceuta y Melilla, eligen un diputado cada una; el resto de los legisladores se distribuyen entre las provincias en proporción a su población.

Los partidos políticos presentan a sus candidatos en listas cerradas, por lo que el elector no puede votar por un candidato sino por el partido; elige la papeleta del partido de su preferencia y la introduce en el sobre correspondiente.

¿Cómo votar en las elecciones generales de España si radicas en México?

Si eres español pero radicas en México, también puede votar a distancia, solo tienes que realizar algunos pasos a través de la página web del consulado para que tu voto sea válido.

Electores residentes en el extranjero (CERA) que se encuentren temporalmente en España durante el proceso electoral, puedes solicitar (al igual que los residentes en España) el voto por correo desde el 30 de mayo hasta el 13 de julio y enviar el mismo no más tarde del 20 de julio.

Remisión del voto por correo de los electores residentes en el extranjero (CERA) al Consulado o centro de votación habilitado hasta el 18 de julio.

¿Qué tipo de elecciones hay en España?

En España existen cuatro tipos de elecciones para elegir a los representantes de las unidades territoriales en que se divide el país, que son las siguientes:

Elecciones generales

Estas son las que se llevarán a cabo el próximo 23 de julio, en las cuales se elige a los senadores y diputados del país. AHí participan todos los habitantes de la nación y españoles que radican en el extranjero.

Elecciones locales o municipales

Este tipo de elecciones están más delimitadas territorialmente, ya que cada municipio o ciudad elige a su gobernador.

Elecciones autonómicas

En este tipo de elección, cada comunidad autónoma convoca a elecciones para elegir a sus propios líderes; éstas suelen coincidir con las elecciones locales.

Elecciones europeas

Cada cinco años España participa en la elección del Parlamento Europeo, donde los ciudadanos pueden elegir quién lideraba al grupo al que pertenecen varios países.