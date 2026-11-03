EN VIVO: ¿Cómo van las elecciones en Estados Unidos 2026? Dónde votar para las ‘midterm’, qué se elige, reacciones de Trump, resultados y noticias minuto a minuto
Celebradas a mitad de cada mandato presidencial de cuatro años, los comicios del 3 de noviembre en Estados Unidos no involucran al presidente en la boleta, pero ¿qué se vota en las elecciones USA 2026? Te lo explicamos
En las elecciones intermedias de Estados Unidos, los ciudadanos elegirán a los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, así como a los gobernadores de los estados de todo el país.
¿Qué está en juego en las elecciones en Estados Unidos 2026?
Actualmente, los republicanos tienen una mayoría de 218 a 214 en la Cámara de Representantes, donde hay dos escaños vacantes y un independiente que se alinea con los republicanos. Los demócratas necesitan obtener tres escaños más para tener el control.
Esta Cámara tienen la facultad de presentar proyectos de ley y resoluciones, proponer enmiendas y destituir a funcionarios federales, entre otras funciones, según datos de CNN.
En el Senado, los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47, y los demócratas necesitan obtener cuatro escaños más para hacerse con el control. Diez elecciones, incluidas las de Maine, Ohio, Carolina del Norte, Iowa y Georgia, podrían decidir el resultado, de acuerdo con Reuters.
En el Senado se confirman los nombramientos presidenciales y se ratifican los tratados, aunque hay dos excepciones: el nombramiento de un vicepresidente o los tratados relacionados con el comercio exterior.
En las elecciones intermedias también se elegirán gobernadores en 36 estados y actúan como “directores ejecutivos” de los territorios estadounidenses, porque son responsables de implementar las leyes estatales, nombrar a funcionarios, aprobar presupuestos y gestionar las emergencias y desastres locales.
¿A qué hora salen los resultados de las elecciones intermedias en USA?
Los resultados de las midterms comenzarán a conocerse hasta que los estados reporten el resultado tras el cierre de las casillas, el martes 3 de noviembre.
Noticias EN VIVO de las Elecciones USA 2026
¿Dónde votar para las elecciones en estados Unidos 2026?
Para encontrar el lugar donde te corresponde votar en las elecciones de Estados Unidos, sigue estos pasos:
Ingresa a la plataforma: Ve a usa.gov/es/encontrar-centro-de-votacion.
Selecciona tu estado: Elige el estado o territorio donde estás registrado.
Introduce tu dirección: Escribe tu código postal y dirección residencial exacta para desplegar la ubicación asignada (escuelas, bibliotecas o centros comunitarios).
Verifica horarios e identificación: Revisa los horarios de apertura/cierre de tu casilla y la identificación requerida por tu estado (ID con foto o comprobante de domicilio) antes de salir.
Debes acudir únicamente a la casilla asignada a tu domicilio registrado; de lo contrario, tu voto podría procesarse de forma provisional.
Florida podría mantener sello republicano
La influencia del electorado cubanoestadounidense perfila a Florida para consolidarse como un bastión irreductible del Partido Republicano en las elecciones intermédias. Aunque una reconfiguración en la composición del Congreso de Estados Unidos alteraría el presupuesto y las prioridades legislativas internas, la postura de Washington hacia México en materia migratoria y de combate a la inseguridad mantendrá su tono punitivo y vigilante, sin margen para concesiones independientemente de las mayorías parlamentarias.
#EleccionesEU2026 | Desde Miami, @juanpadeleo advierte que #Florida podría mantenerse como bastión republicano por el peso del voto cubanoestadounidense. Un cambio en el Congreso podría modificar las prioridades legislativas y presupuestales, pero la presión de Washington sobre México en seguridad y migración continuaría. La información en #HechosAM con @MLopezSanMartin #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026
¿Una derrota republicana beneficiaría a México?
Un eventual tropiezo del Partido Republicano en las elecciones de Estados Unidos no representará un alivio automático ni un cambio de fondo en la relación con México. El combate al narcotráfico y el tráfico de fentanilo se mantienen como prioridades de Estado transversales para Washington, sin importar el color partidista en el poder.
Analistas advierten que cualquier escenario electoral terminará alimentando la narrativa de presión geopolítica promovida por Donald Trump, dejando al gobierno mexicano en una postura vulnerable y bajo exigencias bilaterales de seguridad permanentemente elevadas.
¿Una derrota republicana beneficiaría a México? No necesariamente. La lucha contra el narcotráfico y el fentanilo es una prioridad de #EU, gobiernen republicanos o demócratas. Como menciona @JimenaVillicana, cualquier resultado podría reforzar la narrativa de @realDonaldTrump y dejar a México en una posición delicada. Lo viste en #HechosAM con @MLopezSanMartin #EleccionesEU2026 #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026
Más de 50 millones de estadounidenses ya votaron
Más de 50 millones de estadounidenses ya han votado de forma anticipada antes de las elecciones legislativas, conocidas como las "midterms", y se espera que millones más acudan a las urnas cuando abran este martes.
El volumen de votación anticipada ha superado los niveles registrados en las elecciones de 2022, con aumentos especialmente notables en estados donde las carreras al Senado son muy competitivas.
¿Los demócratas podrían ganar las elecciones?
Aunque se habla de una "ola azul", las encuestas podrían fallar. En los sondeos que miden el voto genérico al Congreso, los demócratas aventajan a los republicanos, pero aún falta lo más decisivo: el voto en las urnas.
Cabe recordar que si los demócratas ganan el control de una o ambas cámaras del Congreso en las elecciones internedias de Estados Unidos, la agenda legislativa de Trump podría verse frenada para la segunda mitad de su mandato.
54.5 millones ya votaron… pero mañana puede cambiarlo todo. ¿Habrá ola azul o las urnas sorprenderán otra vez? Demócratas y republicanos llegan a las elecciones intermedias con cierres de campaña, fracturas y una batalla por el Congreso. El resultado también importa a México, pues estará en juego quién respalda, negocia o frena las decisiones de Donald Trump. #Voces con Lucy Bravo (@BravoLucy) https://t.co/9kGX8OoEsL #Elecciones2026EU #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026
¿Cuándo son las elecciones de medio término en Estados Unidos?
Se espera que más de 100 millones de personas voten en las elecciones de mitad de mandato el 3 de noviembre de 2026; en esta jornada, los demócratas intentan conseguir el control mayoritario del Congreso de Estados Unidos.
"Mi nombre es igual de Americano que Donald" Abdul El-Sayed, candidato al Senado por Michigan
Abdul El-Sayed cerró su campaña dirigiéndose a Trump, asegurando que su nombre nombre árabe es igual que cualquier otro nombre americano.
Abdul es el actual Candidato del Partido Demócrata para el Senado de los Estados Unidos en Míchigan para las elecciones de medio mandato.
"Abdulrahman Mohamed El-Sayed is just as American a name as Mike or Donald" This is how it begins… https://t.co/GMp97XBOVe— End Wokeness (@EndWokeness) November 2, 2026
"Si salen a votar, ganaremos de manera aplastante" mensaje de Trump previo a las elecciones
Donald Trump envió su último mensaje a los votantes durante una aparición en el programa “Hannity”, donde instó a los republicanos a salir a votar en unas elecciones intermedias de gran importancia.
El republicano advierte que algunos puntos clave de su agenda podrían estar en riesgo dependiendo del resultado electoral.
TRUMP: “I’m just asking everybody to pretend that I’m on the ballot.” With Election Day just hours away, President Trump delivers his final message to voters during an appearance on “Hannity,” urging Republicans to turn out in the high-stakes midterm elections. Trump warns that key parts of his agenda, including tax provisions for tips, overtime and Social Security, could be at risk depending on the election’s outcome. “If our people vote, we win in a landslide.” Download the Fox News app for live updates on midterm election coverage: https://t.co/ISpW9Fc0R3— Fox News (@FoxNews) November 3, 2026
¡A horas de las elecciones intermedias en EU! Trump ordena ataque contra isla iraní
Estados Unidos realizó ataques militares contra objetivos iraníes en la isla de Qeshm, ubicada en el estratégico estrecho de Ormuz, a pocas horas de las elecciones de EU que se celebrarán este 3 de noviembre.
De acuerdo con funcionarios estadounidenses, la operación fue de carácter defensivo y respondió al uso de misiles iraníes contra activos militares de EU, por lo que no representa el inicio de una nueva escalada militar.
"Son las elecciones más importantes" mensaje de Trump antes de las Elecciones 2026
Como parte del cierre de campaña de las Elecciones intermedias de Estados Unidos, Trump aseguró que son "las más importantes" de la historia en EU. y advirtió de que la oposición demócrata tiene candidatos "peligrosos".
Solo dos mujeres latinas compiten por un escaño en el Senado
De acuerdo con datos del Centro para las Mujeres y la Política estadounidense, de la Universidad Rutgers, solamente dos mujeres latinas consiguieron la nominación de los principales partidos para la elección intermedia.
Se trata de Michele Tafoya, del Partido Republicano por Minnesota, y Alani Bankhead, del Partido Demócrata por Montana. El 3 de noviembre se decidirá si conseguirán llegar al Senado.
Las mujeres latinas hacen historia en las #EleccionesEU2026 86 participaron como candidatas a la Cámara de Representantes en 2026, la cifra más alta registrada. ¿Este récord se traducirá en una mayor representación latina en el Congreso? ... Las urnas tendrán la última palabra. @BravoLucy nos cuenta. #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026
Trump habla sobre guerra en Medio Oriente durante cierre de campaña
"Estamos ganando frente a Irán, estamos ganando con facilidad. Su Marina ha desaparecido, su fuerza aérea ha desaparecido, está esparcida por todas las pistas de aterrizaje de Irán, hecha pedazos".
Esas fueron las palabras del presidente Donald Trump en su mensaje de cierre de campaña, solamente unas horas antes de que se realice la elección intermedia que podría marcar el rumbo de sus políticas sobre la guerra en Medio Oriente.
Trump pide inmovilizar 20 mil votos de California
La administración del presidente Trump solicitió a la Corte Suprema que ordene a California inmovilizar 20 mil votos hechos por correo, ya que las boletas podrían corresponder a migrantes no ciudadanos.
Sin embargo, autoridades electorales de California afirmaron que la lista del gobierno tiene errores graves e incluye a ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
La importancia del voto latino en la elección intermedia
El electorado latino representa alrededor de 39 millones de votantes potenciales, unos cinco millones más que en las elecciones presidenciales pasadas; de ese total, el 11% se arrepiente de haber dado su voto al republicano.
En México, los temas importantes a tener en cuenta en estas elecciones son migración y el T-MEC, porque si los demócratas ganan mayoría en el Congreso de Estados Unidos, podrían meter presión en todo lo relacionado con estos dos rubros.
🇺🇸 ¡Las elecciones intermedias ponen a prueba el poder de Trump! Desde Washington, @BravoLucy reporta un clima de polarización, con el costo de vida, la migración y el comercio en el centro del debate Los detalles en #YaNadieEstáDormido https://t.co/vmDCt9KiDm— adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 2, 2026
Trump dice que podría convertirse en el "señor Veto"
Durante una entrevista con el medio local New York Post, el presidente Trump aseguró que si los republicanos no ganan el control del Congreso, vetará todo lo que tenga que ver con los demócratas.
"Si no ganamos, vetaré todo. Estaré vetando y vetando, y entonces ellos se acercarán y probablemente llegaremos a algunos acuerdos por el camino, pero no sería tan bueno", declaró.
¿Qué toman en cuenta los estadounidenses para las midterms?
En estas elecciones lo que se ve es un referendo de la presidencia de Donald Trump, "todo lo que ha hecho la gente lo está desaprobando, está harta de esta presidencia", explicó el analista Armando Guzmán en Hechos AM.
"La realidad es que la gente está trayendo a los demócratas, porque es el único remedio para acotar, para ponerle un alto a todas las cosas que hace el presidente", añadió.
#ElPoderDelVoto | Las elecciones intermedias, un referendo para Trump La contienda en Estados Unidos podría modificar el control del Congreso y limitar la agenda de Donald Trump. @Armandoreporta señala que el voto también refleja el descontento con su presidencia y que una nueva correlación de fuerzas abriría la puerta a procesos políticos en su contra. La participación anticipada y la asistencia a las urnas serán clave. #EleccionesEU2026 con @MLopezSanMartin en #HechosAM— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026
¿Las elecciones en Estados Unidos impactan a México?
Las elecciones intermedias son importantes porque se determina el margen de maniobra de Donald Trump para que pueda o no continuar con sus políticas y seguir negociando con México.
Las encuestas le dan un 90% de probabilidades a los demócratas de recuperar el control de la Cámara de Representantes y arriba de un 70% para que pase lo mismo en el Senado.
Lo anterior podría poner en una encrucijada a los dos años que restan del mandato de Trump, ya que se limitaría su poder en temas como el comercio, aranceles y migración.
#ElPoderDelVoto | El voto en EU también puede cambiar el rumbo de México Este martes se celebran las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde se renovará la Cámara de Representantes, parte del Senado y 36 gubernaturas. El resultado podría modificar el equilibrio de poder en el Congreso y la agenda de @realDonaldTrump, con posibles repercusiones para México. @BravoLucy nos presenta los detalles desde Washington D. C. en #HechosAM con @MLopezSanMartin. #EleccionesEU2026— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026
Demócratas buscan recuperar el control del Congreso de EU
Los estadounidenses están votando para renovar el Congreso y los demócratas podrían resultar victoriosos; necesitan cuatro escaños del Senado para controlarlo, y tres para recuperar la Cámara de Representantes.
¿Un resultado positivo para los demócratas puede influir en el mandato de Donald Trump?
"Sacar a Donald Trump no me parece que van a encontrar los votos si se produjeran artículos de enjuiciamiento en la Cámara de Representantes (...) pero yo creo que en el Senado, particularmente lo de Trump, se caería", explicó Agustín Acosta, analista político.
#EleccionesEU2026 | El voto anticipado en EU supera los 49 millones de sufragios El @Pontifex_es también votó por correo. Los demócratas buscan recuperar el control del Congreso, mientras crece la preocupación por un posible rechazo de @realDonaldTrump a los resultados. ¿Qué escenario le espera a Estados Unidos? @Armandoreporta con la información en #HechosContigo con @jzarzap y @alemolinatv #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026
Congresista demócrata respalda a candidato republicano
La congresista demócrata en funciones, Haley Stevens, aseguró que respalda al candidato republicano al Senado, Mike Rogers, en el estado de Michigan.
Su postura se debe a una disputa que tuvo con el nominado demócrata Abdul El-Sayed y generó indignación entre los demócratas, que lo calificaron como una traición.
Concluyen las votaciones anticipadas
Más de 54 millones de estadounidenses emitieron su voto de manera anticipada, incluidos los sufragios presenciales y por correo; en algunos estados clave, esta participación supera los niveles de hace cuatro años.
#EleccionesEU2026 | Más de 54 millones de estadounidenses ya votaron de forma anticipada rumbo al supermartes. Además de renovar la Cámara de Representantes, parte del Senado y varias gubernaturas, el voto latino podría ser decisivo en los resultados. @jzarzap con la información en #HechosContigo con @jzarzap #ElPoderDelVoto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026