Migración, el tema central en las elecciones de Estados Unidos 2026 | Detrás de los Hechos

Las elecciones intermedias de Estados Unidos, programadas para este martes 3 de noviembre de 2026, colocan a la migración como uno de los temas centrales de la contienda. En la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, el endurecimiento de las políticas migratorias ha transformado el cruce en un negocio más costoso y peligroso para las personas que buscan llegar al otro lado.

Reynaldo Lara, reportero de Azteca Noticias en Ciudad Juárez, relató en el podcast Detrás de los Hechos que los traficantes cobraban entre 2 mil y 3 mil dólares por entregar a un migrante en el río, sin cruzarlo. Con el cierre de opciones como el asilo y el programa CBP One, ese costo aumentó a entre 5 mil y 6 mil dólares, e incluso hasta 10 mil dólares cuando los traficantes cruzan a las personas por la frontera.

El periodista explicó que ahora los traficantes llevan a un migrante hasta Ciudad Juárez y le cobran 6,000 dólares por trasladarlo para cruzarlo. Después, lo llevan a casas de seguridad, lo secuestran, lo graban y contactan a sus familias para exigir 10 mil dólares adicionales a cambio de su liberación.

