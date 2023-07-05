¡Hasta el viernes! Amplían plazo para que ciudadanos venezolanos se inscriban para votar en elecciones primarias

Este viernes 7 de julio será el último día para que los ciudadanos venezolanos que viven en el exterior, se inscriban para votar en las elecciones primarias. Así lo confirmó la Comisión Nacional de Primaria de Venezuela. Dichas votaciones buscan definir el candidato de la oposición para la elección presidencial de 2024.

COMUNICADO Comisión Nacional de Primaria rechaza inhabilitación de María Corina Machado pic.twitter.com/OvrSsNn0Ws — Comisión Nacional de Primaria VE (@cnprimariave) July 1, 2023

Los ciudadanos venezolanos de todo el mundo podrán participar en las elecciones primarias gracias a un proceso que se ha simplificado para realizar de forma electrónica. Los únicos requisitos son tener más de 18 años, estar inscritos en el Registro Electoral de Venezuela y contar con una identificación oficial; bien sea cédula de identidad o pasaporte (no importa si está vencido).

Para que los ciudadanos venezolanos participen en las elecciones primarias primero deben actualizar sus datos en: primariaexteriorve.com. Al ingresar, el sistema solicitará cargar una foto del solicitante, una foto del documento de identificación y una foto del solicitante sosteniendo el documento de identificación. Una vez completado el proceso llegará un correo electrónico completando el registro.

El registro de los ciudadanos venezolanos se puede realizar desde cualquier parte del mundo, no obstante, la votación deberá realizarse el 22 de octubre en una de las 88 ciudades autorizadas.

Entre los países en los cuales podrán votar los ciudadanos venezolanos están Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Canadá, Colombia, Costa Rica, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Estados Unidos.

La Comisión Nacional de Primaria estima que 63 mil venezolanos están habilitados para votar en las elecciones primarias.

Toda la información que los votantes venezolanos necesitan, podrá ser consultada en: comisiondeprimariave.org/eleccion-primaria

Venezolano en el exterior, los miembros de la CNPrimaria tienen un mensaje para ti: Tienes hasta el 9 de julio para actualizar tus datos en el Registro Electoral en https://t.co/uqnMlGFcME. ¡No lo olvides! Comparte este video con tus familiares y amigos. pic.twitter.com/Jbr0Nkl9Y7 — Comisión Nacional de Primaria VE (@cnprimariave) July 4, 2023

¿Quiénes son los candidatos venezolanos para las elecciones primarias?

La oposición venezolana tiene catorce candidatos para las elecciones primarias. Entre los nombres más sonados se encuentra Henrique Capriles. quien ha sido dos veces candidato presidencial.

También se encuentra María Corina Machado, exdiputada y una de las cuatro mujeres inscritas para la contienda electoral. Sin embargo, su participación está en duda luego que las autoridades venezolanas la inhabilitaran por 15 años para postularse a cargos de elección popular.