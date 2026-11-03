¿Qué son las midterm elections? La importancia de las elecciones en Estados Unidos 2026 para el rumbo del país y qué pasa si pierde el partido de Trump

En el calendario político de Estados Unidos, las elecciones de medio término representan uno de los momentos más determinantes para el rumbo legislativo y gubernamental de la nación. Para que entiendas cada término y proceso de los comicios de hoy 3 de noviembre, te explicamos qué son las midterm elections y qué pasa si pierde el partido del presidente en turno, Donald Trump.

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¿Qué son las elecciones midterm en USA?

Traducido al español como elecciones intermedias o de medio término, este proceso electoral se celebra exactamente a la mitad del mandato presidencial de cuatro años. La jornada se realiza siempre el martes después del primer lunes de noviembre, es decir, este 3 de noviembre.

Los comicios funcionan como un termómetro político directo donde los ciudadanos evalúan el desempeño de la administración en turno, decidiendo si le otorgan la mayoría parlamentaria para avanzar su agenda o si imponen un contrapeso legislativo.

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¿En las elecciones en Estados Unidos 2026 se vota por presidente?

Durante la jornada electoral de medio término no se vota por la presidencia, pero se renueva una parte fundamental del poder público. En las midterm se somete a votación la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, cuyos miembros tienen mandatos de dos años, y un tercio del Senado (33 o 34 de los 100 asientos), cuyos legisladores ejercen por periodos de seis años. Adicionalmente, las elecciones intermedias incluyen la renovación de 36 gobernadores.

#ElPoderDeTuVoto 🇺🇸 ¡Una semana para las "midterms"!

🗳️Ya vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos, un evento que mide el ambiente político en el país, por lo que son consideradas un termómetro en #EEUU.

Estas votaciones renuevan el Congreso y también se elegirá a 36… pic.twitter.com/WvhvkeJjw0 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 22, 2026

¿Por qué las elecciones midterm son cruciales para el equilibrio de poder en EU?

El verdadero impacto de una elección midterm radica en el control del Congreso de los Estados Unidos. Si el partido del presidente pierde la mayoría en la Cámara de Representantes o en el Senado, la capacidad del Ejecutivo para aprobar leyes, presupuestos federales y nombramientos judiciales queda severamente limitada. Históricamente, el partido que ocupa la Casa Blanca suele sufrir derrotas en las elecciones intermedias debido al desgaste natural del ejercicio del poder y al descontento social por temas económicos o de política exterior, obligando al mandatario a gobernar mediante decretos presidenciales o a negociar concesiones con la oposición.

Para México y el resto de la región, el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos resulta crucial. La conformación de las mayorías en el Capitolio incide de forma directa en las políticas migratorias, el comercio bilateral, la seguridad fronteriza y las asignaciones presupuestales en materia de combate al crimen organizado. Por ello, la midterm de 2026 no solo representa un examen clave para la política interna estadounidense, sino un punto de inflexión para el equilibrio geopolítico global.

