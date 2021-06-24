Elefante salvaje mata a 16 personas en India

En India, un elefante salvaje mató a 16 personas en un periodo de dos meses, luego de que fue separado de la manada a la que pertenecía.

Medios internacionales reportaron que el elefante salvaje es un macho de alrededor de 15 a 16 años, mismo que provocó daños en la región tribal Santhal Pargana, en el estado de Jharkhand; así como la muerte de 16 personas que de forma accidental se atravesaron en su camino o se acercaron demasiado para tomarle una foto.

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Entre las víctimas más recientes del elefante salvaje está una pareja de ancianos que fueron levantados por el animal con su trompa y los golpeó hasta matarlos.

Elefante salvaje busca regresar a su manada en India

Autoridades forestales de la región de India explicaron que el elefante salvaje, que ya cobró la vida de 16 personas, probablemente fue separado de su manada porque estaba en celo y debido a su mal comportamiento fue expulsado o probablemente tuvo una rivalidad sexual con otros machos.

El elefante salvaje no entró a las casas ni atacó deliberadamente a la gente. Esperamos a ver si su rebaño lo acoge de nuevo”, dijo Satish Chandra Rai, oficial forestal regional en India.

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"Queremos ver si el elefante salvaje es aceptado de nuevo en la manada. Si no, se demostrará que es un chico malo", agregó Chandra Rai.

Un equipo de 20 funcionarios estudia el comportamiento del elefante salvaje tratando de seguir sus pasos para protegerlo y evitar más muertes de personas.

Reportes de la región de India indican que en los últimos años han aumentado los incidentes entre elefantes salvajes y lugareños que han sido asesinados, esto debido a la invasión de las áreas forestales por parte de los humanos.

Se estima que en India hay alrededor de 30 mil elefantes asiáticos, casi dos tercios de la población silvestre total en el país.

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