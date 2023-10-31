Abogados y organizaciones civiles promueven amparo en contra de la eliminación de 13 fideicomisos

Un grupo de abogados y organizaciones civiles promovió un amparo contra la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, pues, a su parecer, se afectará el acceso a la justicia de las personas.

En su demanda se expone, entre otros puntos, que la eliminación de los fondos avalada por el Congreso de la Unión perjudica a miles de trabajadores y a la ciudadanía en general por violaciones al equilibrio de poderes.

Además, acordaron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que analice el caso. En total, un grupo de 761 servidores públicos presentó una primera demanda en contra de la extinción de los fideicomisos.

Poder Judicial de la Federación|PJF

A diferencia de otros despachos y organizaciones de la sociedad civil, estos amparos fueron diseñados para que cualquier ciudadano pueda interponerlo ante juzgados federales en materia administrativa de todo el país.

Fue el viernes cuando la extinción de 13 de 14 fideicomisos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación se consolidó tras ser avalada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se desaparecen los fondos por 15 mil millones de pesos que beneficiaban al sistema de justicia y a miles de trabajadores.

¿Qué fideicomisos se eliminarán del Poder Judicial?

Los que Fideicomisos y Fondos que desaparecerán son:

5 del Consejo de la Judicatura:

• Fideicomiso 80692 Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados con $ 4,722,319,850.50

• Fideicomiso 80693 para el Mantenimiento de Casa Habitación de Magistrados y Jueces con $ 76,572,294.30

• Fideicomiso 80694 de Apoyos Médicos Complementarios y de Apoyo Económico Extraordinario para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación, con Excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con recursos por $ 69,075,827.90

• Fideicomiso 80695 para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal $ 4,308,993,045.30

• Fondo para la Administración de los Recursos provenientes de Sentencias que deriven de las Acciones Colectivas Difusas con $1.01

6 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

• 80691 Pensiones complementarias mando superior con recursos de $ 832,881,665.60

• 80690 Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo $ 2,972,640,326.60

• 80688 Plan de prestaciones médicas $ 145,066,123.40

• 80689 Manejo del producto de la venta de publicaciones CD´s y otros proyectos. $ 177,831,290.90

• 80687 Remanentes presupuestales $ 1,386,020,861.60

• 2125 Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica) $ 727,411,587.00

2 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

• Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España ( sin fondos)

• Fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con recursos por $ 15,943,069.49

A partir del lunes, tanto la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contará con un plazo de 7 días hábiles para publicar un informe individual, desagregado y pormenorizado por cada instrumento extinto a través del Decreto, en el cual se indiquen los montos enterados a la Tesorería de la Federación.

Una vez que fue publicado en el DOF el decreto para extinguir los fideicomisos, los afectados podrán comenzar a promover amparos para congelarlo y los legisladores de oposición en la Cámara de Diputados y de Senadores podrán promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.