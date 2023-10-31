Jueces y magistrados federales promueven amparo contra extinción de fideicomisos

Jueces y magistrados federales presentaron un primer amparo colectivo contra la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) aprobado por el Congreso de la Unión.

Este lunes la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED) promovió la demanda la cual aún no ha sido admitida por algún juez.

“Las juzgadoras y juzgadores federales asociados, en sesiones de Directivas Nacional y Regionales, acordaron el inicio de la defensa de la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, tanto en forma individual como colectiva, en sede Nacional y ante Organismos Internacionales, contra el Decreto que elimina los fideicomisos de dicho Poder, al adicionar un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el 27 de octubre en curso en el Diario Oficial de la Federación”, se expuso.

Fue el viernes cuando la extinción de 13 de 14 fideicomisos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación se consolidó tras ser avalada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Publican en el DOF extinción de fideicomisos

Ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que desaparecen los fondos por 15 mil millones de pesos que benefician al sistema de justicia y a miles de trabajadores.

A partir de este lunes tanto la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contará con un plazo de 7 días hábiles para publicar un informe individual, desagregado y pormenorizado por cada instrumento extinto a través del Decreto, en el cual se indiquen los montos enterados a la Tesorería de la Federación.

Una vez que fue publicado en el DOF el decreto para extinguir los fideicomisos los afectados podrán comenzar a promover amparos para congelarlo y los legisladores de oposición en la Cámara de Diputados y de Senadores podrán promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

La semana pasada la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) anunció que promover el amparo colectivo contra la aprobación del decreto y reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos, entre otras asuntos que elimina 13 fideicomisos del sector.

Lo anterior, en cumplimiento a los acuerdos tomados en sesión de la directiva nacional y directivas regionales Los dos sindicatos de trabajadores del Poder Judicial anunciaron que también promoverán amparos contra la extinción.