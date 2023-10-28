¡Es oficial! DOF publica la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial

La tarde de este 27 de octubre, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que establece que se extinguirán 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

El decreto indica que se desaparecen los fondos por más de 15 mil millones de pesos que beneficiaban al sistema de justicia y a miles de trabajadores.

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¡Ya es oficial la extinción de 13 #fideicomisos del Poder Judicial de la Federación!



Esta tarde se publicó en el @DOF_SEGOB el decreto por el que se desaparecen los fondos por 15 mil millones de pesos que beneficiaban al sistema de justicia y a miles de… — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2023

¿Qué fideicomisos se extinguieron del Poder Judicial?

La extinción de 13 de 14 fideicomisos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación ya es un hecho tras ser avalada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Este viernes se publicó en el DOF el decreto por el que se desaparecen los fondos que equivalen a 15,434.7 millones de pesos que beneficiaban al sistema de justicia y a miles de trabajadores.

A partir de ahora, tanto la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contará con un plazo de 7 días hábiles para publicar un informe individual, desagregado y pormenorizado por cada instrumento extinto a través del Decreto, en el cual se indiquen los montos enterados a la Tesorería de la Federación.

Una vez que fue publicado en el DOF el decreto para extinguir los fideicomisos, los afectados podrán comenzar a promover amparos para congelarlo y los legisladores de oposición en la Cámara de Diputados y de Senadores podrán promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

Asociación Nacional del Poder Judicial promoverá un amparo colectivo

El pasado miércoles 25 de octubre, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) anunció que promoverá un amparo colectivo contra la aprobación del decreto y reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos, entre otro asunto que elimina 13 fideicomisos del sector.

La JUFED comunicó que la representación legal a su cargo interpondrá este recurso en nombre de todas y todos los titulares asociados, una vez que dicha norma se publique en el Diario Oficial de la Federación, asumiendo su entrada en vigor.

Se explicó que lo anterior, en cumplimiento a los acuerdos tomados en sesión de la directiva nacional y directivas regionales. Los dos sindicatos de trabajadores del Poder Judicial anunciaron que también promoverán amparos contra la extinción.