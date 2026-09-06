En emboscada y con armas de alto poder, atacan a subdirector de la policía de La Unión, en Guerrero

Tras una emboscada en la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, murieron dos elementos de la Policía Municipal de La Unión de Isidoro Montes de Oca, en el estado de Guerrero. Entre los fallecidos está Gilberto Dorantes Basurto, subdirector de la policía preventiva de dicho municipio.

Qué se sabe sobre la emboscada contra elementos de la Policía Municipal de La Unión

El crimen ocurrió alrededor de las 20:00 horas del sábado 5 de septiembre de 2026, a la altura de la comunidad de La Paz, en la región de la Costa Grande. Los uniformados viajaban con destino a Petacalco, poblado cercano a Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando fueron interceptados por civiles con armas de alto poder que abrieron fuego contra la patrulla en la que iban las víctimas.

¿Quiénes eran los policías asesinados en la carretera Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas?

Las autoridades confirmaron que, además de Gilberto Dorantes Basurto, perdió la vida el policía municipal Silvano Peñaloza Peñaloza, quien acompañaba al subdirector durante el traslado.

Ambos fallecieron dentro de la patrulla a causa de múltiples impactos de bala, mientras que un tercer agente resultó herido y fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha informado su identidad ni el estado de gravedad en el que se encuentra.

Tras la agresión, elementos de seguridad acordonaron la zona mientras personal ministerial y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizaron las diligencias correspondientes. Los cuerpos de los dos agentes fallecidos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los trámites legales.

Investigaciones y operativo tras el ataque en la Costa Grande de Guerrero

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el móvil del ataque ni la cantidad de personas involucradas en la emboscada. Tampoco se ha informado sobre detenciones relacionadas con el homicidio de los dos policías municipales. La patrulla en la que viajaban los elementos quedó varada sobre la carretera federal tras la ráfaga de disparos.

Gilberto Dorantes Basurto, además de su cargo como subdirector de Seguridad Pública de La Unión, había sido presidente del PRD de Coahuayutla de José María Izazaga e incluso contendió por el cargo de presidente municipal de dicha localidad abanderado por el sol azteca en 2024. El PRD local extendió sus condolencias por el crimen.