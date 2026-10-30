Declaran EMERGENCIA NUCLEAR en EU por incendio en el cuarto complejo más grande del mundo

Un incendio registrado en uno de los laboratorios del complejo nuclear de Savannah River, en Carolina del Sur, provocó la activación de los protocolos de emergencia y el cierre preventivo de los accesos a las instalaciones.

Las autoridades de Estados Unidos declararon la Emergencia Nuclear mientras los equipos de bomberos trabajaban para controlar las llamas.

¿Cómo fue el incendio en el complejo nuclear?

El fuego comenzó la tarde de este miércoles 28 de octubre en el Laboratorio Nacional de Savannah River, ubicado dentro de un complejo del Departamento de Energía de Estados Unidos.

Los bomberos consiguieron controlar el incendio aproximadamente dos horas después de recibir el reporte.

A pesar de la emergencia, no se reportó contaminación fuera de las áreas afectadas por el incendio.

"Se ha producido un incidente que ha activado las medidas de respuesta de emergencia en las instalaciones del Departamento de Energía en Savannah River. Este mensaje se le envía como parte de nuestro proceso de información para la organización de respuesta a emergencias", informó el Centro de Investigación de Savannah River.

An event is in progress that has triggered emergency response activities at the Department of Energy’s Savannah River Site. This message is being sent to you as part of our emergency response organization information process. — Savannah River Site (@SRSNews) October 28, 2026

Declaran Emergencia Nuclear

El nivel de Emergencia Nuclear declarado corresponde a un Site Area Emergency (Emergencia en el Área del Sitio), la tercera categoría más grave dentro de la escala oficial de cuatro niveles utilizada por el gobierno federal para instalaciones nucleares.

Se activó la orden obligatoria de resguardo bajo techo para todo el personal no esencial, la suspensión temporal del acceso vehicular en las rutas de la zona, el bloqueo preventivo del tráfico aéreo y fluvial en las inmediaciones, y el despliegue inmediato de brigadas especializadas de monitoreo radiológico en los límites de la propiedad.

La diferencia respecto a un Estado de Emergencia Civil radica en el ámbito de jurisdicción y en el emisor de la orden. Mientras que una emergencia civil es un decreto emitido por un Gobernador o por el Presidente para una ciudad, estado o país entero, la Emergencia Nuclear es un acto limitado al perímetro del complejo.