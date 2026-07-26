Emiten alerta por fuertes lluvias en gran parte México: Estos son los estados en riesgo

El clima en México sigue de locos y esta vez, las lluvias siguen sin dar tregua, activando alertas en varios estados de todo México. Autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil emitieron avisos importantes este domingo 26 de julio para la población por inundaciones, deslaves y mucha caída de agua.

¿Qué entidades de la república mexicana van a sufrir por la lluvia hoy?

Alerta por lluivas hoy 26 de julio

Protección Civil activó un aviso de prevención principalmente en cuatro estados del sur y sureste del país.

Según el pronóstico, las lluvias más intensas, con acumulación de agua de hasta 150 milímetros, se van a sentir en el sur de Veracruz, oeste de Tabasco, este de Oaxaca y varias zonas de Chiapas.

Lluvias intensas en el norte y centro de México

El agua no solo caerá en el sur; también hay diez estados más donde se esperan lluvias acumuladas de entre 50 a 75 milímetros.

Esto afectará a estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla.

Además, para el Valle de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y la Península de Yucatán se esperan chubascos a lo largo de este domingo.

Riesgos por deslaves e inundaciones

Por la cantidad de agua que ha caído y caerá en los últimos días, los suelos en varias regiones se quedarán saturados.

Las autoridades advirtieron que esto eleva la probabilidad de que ocurran deslaves en cerros o laderas, además del crecimiento en ríos y arroyos que podrían desbordarse e inundar las calles.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



CNPC emite alerta preventiva para Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas por condiciones meteorológicas adversas.



🔗 https://t.co/uiLZKASBrv pic.twitter.com/vvMdGRTjeN — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 26, 2026

Vientos fuertes y olas elevadas en las costas

A las lluvias se les va a sumar las rachas de viento de entre 30 y 70 kilómetros por hora que podrían tirar ramas, árboles o letreros en la calle.

También, en las costas del Pacífico, desde Jalisco hasta Guerrero, se pronostica oleaje elevado de hasta 3 metros de altura, por lo que se recomienda suspender actividades en la playa y embarcaciones pequeñas.

Medidas para evitar accidentes durante las tormentas

Ante el clima del día, la recomendación es no intentar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, ya sea a pie o dentro de tu vehículo.

Si manejas en carretera, hazlo a baja velocidad por la falta de visibilidad que causa la niebla.