¡Miles de litros desperdiciados! Vecinos denuncian megafuga de agua en Tlalpan; brota del suelo tras obra dañada

Desde las 6 horas de este 13 de julio 2026, se reportó una megafuga de agua al cruce de Tizimín y Sudzal, calles de la colonia Pedregal San Nicolas, en la alcaldía Tlapan, en la Ciudad de México, el problema se presenta desde hace varias horas; vecinos piden que se atienda lo más rápido posible.

La fuga es tan intensa que a pesar del cierre de válvulas, el agua continúa brotando desde el suelo.

Sin respuesta oficial: El origen de la megafuga en Pedregal de San Nicolás

Según declaraciones de vecinos, los trabajos en la zona comenzaron desde el pasado 7 de julio 2026, cuando otra fuga de agua en las calles estaba siendo atendida por el personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua; sin embargo, mientras realizaban las excavaciones, una tubería fue perforada.

El daño en la tubería pasó desapercibido hasta que la red recibió presión y el agua comenzó a brotar desde el subsuelo.

Cansado de la situación y de que el agua se siga desperdiciando, habitantes de la zona solicitan la intervención inmediata de las autoridades para reparar la avería y continuar con el desperdicio de agua potable.

Hasta el momento, la Secretaría de Gestión Integral del Agua no ha dado una declaración al respecto, por lo que se desconoce si asistirán a la colonia Pedregal San Nicolas, en la alcaldía Tlalpan, para reparar la enorme fuga de agua.

Vecinos temen inundaciones por fuga de agua en Tlalpan

La fuga de agua en Tlalpan es tan intensa que algunos vecinos aseguran que el líquido potable ha comenzado a ingresar a los patios de sus viviendas y temen que este problema siga creciendo hasta inundar los inmuebles en la zona.

Miles de litros de agua se desperdician por una fuerte fuga en el cruce de Tizimín y Sudzal, en la colonia Pedregal de San Nicolás, Tlalpan.



Aunque ya se realizó el cierre de válvulas, el agua continúa brotando a gran presión y vecinos piden una reparación urgente.… pic.twitter.com/iRvJTWT9rJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 13, 2026

¿Dónde reportar una fuga de agua en la CDMX?

¡No entres en pánico! En la Ciudad de México (CDMX), las fugas de agua en calles y avenidas se pueden reportar al Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACMEX), y puedes hacerlo comunicándote al siguiente número: 55 8957 4950.