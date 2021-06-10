La historia de Emma Coronel, esposa de “El Chapo” Guzmán

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, nació en Santa Clara, California, el 2 de julio de 1989, pero creció en Angostura, un municipio de Sinaloa que pertenece al “triángulo dorado del narcotráfico”.

Coronel, de 31 años, declaró en una entrevista con un medio nacional que en Angostura "no se ve nada de cosas extravagantes, de cosas que se ven en la ciudad que son tan estresantes. Es una vida muy tranquila."

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De acuerdo con versiones de la propia Emma, su familia estaba dedicada a la agricultura; no obstante, su padre, Inés Coronel Barrera y su hermano mayor, Inés Omar, están sentenciados a prisión por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Aunque se ha ligado a Emma Coronel con Ignacio “Nacho” Coronel Barrera, quien fue uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y presuntamente su tío, ella ha dicho que nunca lo conoció.

A quien conoció a la edad de 17 años, fue a “El Chapo” Guzmán, cuando fue coronada como reina del Festival del Café y la Guayaba, una celebración en las inmediaciones de La Angostura. El 2 de julio de 2007 se casaron por la iglesia, cuando ella cumplió la mayoría de edad.

Lo que me conquistó de él fue su plática, su forma de tratarme… No me llevó grandes regalos ni grandes cosas, sino que él se gana a las personas por su forma de ser”, dijo tras ser preguntada por la diferencia de edad entre ellos.

Emma Coronel se fue a vivir a Culiacán después de su boda con "El Chapo" y estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En 2011 nacieron sus hijas, las mellizas María Joaquina y Emaly Guadalupe, quienes ganaron popularidad en redes sociales gracias a las costosas fiestas de cumpleaños que Emma Coronel les organizó en diferentes ocasiones.

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A finales de 2019, la esposa de “El Chapo” Guzmán participó en un reality show llamado “Cartel Crew”, en el que se retrató la vida de personajes ligados al crimen organizado.

Emma Coronel se declara culpable de tráfico de drogas

En la Corte del Distrito de Columbia, Emma Coronel se declaró culpable de tres cargos, incluidos el tráfico de drogras y el lavado de dinero, un hecho producido cuatro meses después de su arresto.

#ÚLTIMAHORA | Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’, ex líder del cártel de #Sinaloa, se declaró culpable ante un juez de Columbia por narcotráfico y lavado de dinero https://t.co/aPck6cXiBo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 10, 2021

El 22 febrero de este año la esposa del capo fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Washington-Dulles, localizado en Virginia, luego de casi dos años de investigaciones hechas por funcionarios estadounidenses, por la complicidad con su esposo.

Mientras que “El Chapo” Guzmán fue condenado en 2019 a cadena perpetua, la cual cumple en una cárcel de Colorado, considerada como la prisión federal más segura de Estados Unidos.

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