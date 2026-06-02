“No fue justo para mi esposa": la súplica de “El Chapo” Guzmán para ver a Emma Coronel

El narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán escribió una carta manifestando su deseo de regresar a México tras ser sentenciado a cadena perpetua por Estados Unidos, país que lo buscaba y acusó por el envió de droga a tráves del Cártel de Sinaloa.

No es la primera vez que el narcotraficante envía cartas a las autoridades de ese país, pero hasta ahora, su petición ha sido rechazada, por lo que con inistencia, el capo expuso nuevamente su postura sobre su situación legal.

¿Qué escribió "El Chapo" Guzmán en nueva carta?

De acuerdo el documento en inglés, el capo acusa que existe una vulneración hacia su persona, pues según Guzmán Loera, ante una falta de pruebas estas "no eran precisas para sustentar un veredicto" que lo condenara.

Aunado a ello, expresó que no se le permite que testigos declaren en su defensa, pues afirma que el procedimiento ante un Tribunal Federal "no fue justo".

"No fue justo para mi esposa y mi hija, quienes presenciaron la forma en que fui tratado bajo las obligaciones constitucionales que garantizan mis derechos de igualdad", se lee en la carta.

Una más...



Se hace pública una nueva carta de Joaquín "El Chapo" Guzmán, enviada a una corte de Nueva York.



Insiste que no tuvo un juicio justo y pide su extradición a México.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/VnU1nCTtdM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026

"El Chapo" Guzmán pide estar cerca de Emma Coronel

Guzmán Loera pidió que su carta sea "aceptada y archivada" en vista a su próxima fecha de apelación, mientras que también expresó que se le permita estar cerca de Emma Coronel, su esposa.

"Gracias por considerar mi petición relacionada con esta política exterior para que se me permita regresar a México y qudar bajo custodia junto a mi esposa e hija".

¿Qué pasó con "El Chapo" Guzmán?

Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", inició en el narcotráfico a finales de la década de 1980 como traficante y experto en logística aérea para el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes", hasta llegar a

ser el líder del Cártel de Sinaloa.

Fue detenido el 9 de junio de 1993 en México por asesinato y narcotráfico, y fue sentenciado a 20 años de prisión, pero el 19 de enero de 2001, escapó de la prisión federal de máxima seguridad de Jalisco, México.

Mientras estuvo prófugo fue el narcotraficante más buscado del mundo, hasta que fue recapturado el 22 de febrero de 2014 en un hotel turístico de Mazatlán, Sinaloa, México, sin emnargo, el 11 de julio de 2015, escapó nuevamente de la prisión federal de máxima seguridad de Altiplano, en el Estado de México.

El 8 de enero de 2026 lo detuvieron de nuevo y enviado a Estados Unidos, donde tras un juicio, fue condenado el 17 de julio de 2019 por el juez federal Brian M. Cogan a cadena perpetua más 30 años.